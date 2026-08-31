„Asta m-a deranjat” Bancu dă vina pe oboseală: „Avem 8 meciuri în plus față de toți!” +50 foto
Nicușor Bancu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Asta m-a deranjat” Bancu dă vina pe oboseală: „Avem 8 meciuri în plus față de toți!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 23:25
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 00:19
  • RAPID - U CRAIOVA 1-1. Nicușor Bancu (33 de ani) și Alexandru Cicâldău (29 de ani), jucătorii oltenilor, au vorbit despre remiza din Giulești.
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Căpitanul formației din Bănie consideră rezultatul unul echitabil, având în vedere modul în care au decurs lucrurile.

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RAPID - U CRAIOVA 1-1. Nicușor Bancu: „Rezultat echitabil”

„O repriză bună a noastră. A doua am început-o bine, puteam face 2-0. A venit o dominare a lor, de 5-10 minute, care a dus și la golul marcat, iar la 1-1 am avut posesia, am încercat mult mai mult să marcăm.

Ne-au prins de vreo două ori, a salvat Popică (n.r. Laurențiu Popescu) extraordinar.

Cred că a fost un rezultat echitabil, mai ales că noi am venit și după meciul pierdut joi, eram demoralizați. E bine că n-am pierdut, mergem acum la meciul de Cupă și sper să câștigăm.”, a declarat Bancu la Prima Sport.

Suntem foarte obosiți, mai ales cei care am jucat mai mult. Avem 8 meciuri în plus față de toți. În fotbal trebuie să strângem rândurile. Toată lumea a vorbit ce a vorbit, noi trebuie să fim împreună. Noi am rămas singurii în Europa, trebuie să ne susțină cu toții, este un obiectiv realizat că jucăm în Conference. Nicușor Bancu, căpitan U Craiova

Întrebat dacă absența lui Anzor Mekvabishvili, fotbalist care va pleca la Chicago Fire în MLS, Bancu a replicat:

„Dacă era Anzor, cu siguranță ne ajuta, dar și cei care l-au înlocuit astăzi, cum au fost Băluță sau Teles, au făcut-o foarte bine.

Nu știu dacă era alta soarta partidei, dar Anzor a fost un jucător esențial pentru noi, un om deosebit, și îi doresc succes acolo.Cine a rămas aici, trebuie să își facă treaba”.

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Nicușor Bancu: „M-a deranjat acel galben”

Bancu s-a declarat dezamăgit de cartonașul galben primit în minutul 71.

„Nu m-au deranjat apostrofările. M-a deranjat acel galben pe care l-am primit fără să fac nimic. Doar am întrebat dacă poate verifica acel penalty pentru noi. Pașcanu m-a împins. Eu nu am făcut nimic”, a mai spus Bancu.

Alexandru Cicâldău: „Nu sunt mulțumit

Spre deosebire de coechipierul său, mijocașul oltenilor s-a declarat dezamăgit de rezultat.

„Bineînțeles că nu sunt mulțumit, am jucat meciul la victorie. A fost un joc foarte frumos, plăcut publicului, între două echipe foarte bune. Am jucat pe contre, dar am obținut doar un punct în această seară.

Cred că uiți de oboseală, uiți de tot când joci cu o astfel de atmosferă. Nu ai cum să nu te bucuri când joci pe asemenea stadioane”, a declarat Alexandru Cicâldău pentru sursa citată.

Clasamentul în Liga 1

Loc/ EchipaMeciuriPuncte
1. Dinamo714
2. Rapid712
3. Petrolul712
4. U Craiova711
5. FCSB711
6. Corvinul710
7. Farul710
8. Oțelul710
9. Sepsi710
10. FC Argeș710
11. CFR Cluj69
12. U Cluj69
13. FC Botoșani77
14. UTA Arad76
15. FC Voluntari75
16. Csikszereda71

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