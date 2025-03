Rapid pleacă din Giulești Două mari derby-uri din play-off se joacă pe  Arena Națională : „Rețeta financiară e foarte importantă”

Viorel Moldovan (52 de ani), președinte la Rapid, a anunțat că giuleștenii vor disputa pe Arena Națională derby-urile cu FCSB și Dinamo din play-off.

Calificată matematic în play-off înaintea ultimei etape din sezonul regular, Rapid vrea să profite din plin de această performanță.

Duelurile cu marile rivale din Capitală care o vor avea pe Rapid gazdă se vor disputa pe cel mai mare stadion al țării.

Rapid pleacă din Giulești: „Pe Arena Naţională, cu Dinamo şi FCSB”

Viorel Moldovan a dezvăluit că principalul motiv pentru care giuleștenii se vor muta pe Arena Națională este legat de aspectul financiar.

„Vom juca pe Arena Naţională cu Dinamo şi FCSB. Celelalte partide le jucăm în Giuleşti. Reţeta financiară e foarte importantă pentru club.

Noi, Rapid, nu am pierdut pe Arena Națională de mult timp. Chiar dacă nu cunoaștem fiecare petic de acolo, pe FCSB am învins-o, în acest sezon nu am pierdut cu Dinamo, cu FCSB, nu văd inconvenientul.

Da, Giuleştiul îţi dă o altă stare de spirit, te transformă, e diferit, dar când sunt astfel de derby-uri vrem mulţi suporteri. Pe Giuleşti îţi intră 13.500. Cu FCSB au fost peste 30.000. Pe Arena Naţională costurile sunt mai mari, dar şi beneficiile mai mari.

Organizarea unui meci pe Arena Naţională costă cam 30.000 de euro. La un meci cu o asemenea afluenţă de public (n.r. - la 30.000 de spectatori pe Arena Naţională) îţi intră cam 250.000 de euro, cu costuri de 30.000. În Giuleşti ar fi mai puţin” a declarat Viorel Moldovan, citat de orangesport.ro.

Este de remarcat faptul că în ultimele 10 partide disputate pe cel mai mare stadion al țării, Rapid a pierdut o singură dată, 1-3, cu FCSB, pe 6 noiembrie 2022.

Cum ar arăta clasamentul din play-off în acest moment

Echipă Puncte 1. FCSB 27p* 2. U Craiova 26p 3. CFR Cluj 26p* 4. U Cluj 26p* 5. Dinamo 24p 6. Rapid 23p *ar beneficia de rotunjire *ar beneficia de rotunjire

După intrarea în play-off, punctele celor 6 formații se vor înjumătăți. Echipele care intră cu un număr impar de puncte vor beneficia de rotunjire în sus și vor fi dezavantajate în caz de egalitate de puncte.

Cum ar arăta prima etapă din play-off

FCSB - Rapid

U Craiova - Dinamo

U Cluj - CFR Cluj

Clasamentul complet din Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. FCSB 29 53 2. Universitatea Craiova 29 52 3. CFR Cluj 29 51 4. U Cluj 29 51 5. Dinamo 29 48 6. Rapid 29 46 7. Sepsi 29 41 8. AFC Hermannstadt 29 38 9. Petrolul 29 37 10. UTA Arad 29 34 11. Farul Constanța 29 34 12. Oţelul Galaţi 29 32 13. FC Botoșani 29 28 14. Politehnica Iași 29 28 15. Unirea Slobozia 29 26 16. Gloria Buzău 28 20