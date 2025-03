„Ne-a înjurat nonstop” Șumudică acuză FCSB de jocuri murdare: „L-au pus în spatele porții” + Ce i-a zis Mladinovici după scandările rasiste

FCSB - RAPID 3-3. Marius Șumudică (54 de ani) a vorbit despre momentul în care a cerut arbitrului de rezervă, Horia Mladinovici, să oprească derby-ul din cauza scandărilor rasiste ale fanilor campioanei.

La scurt timp după startul partidei FCSB - Rapid, Șumudică a mers la Mladinovici și i-a cerut să oprească meciul pentru că fanii lui FCSB au cântat „Am avut și vom avea mereu boală pe țigani”.

Marius Șumudică îi acuză pe fanii FCSB de rasism: „Să se ia măsuri!”

După meci, la flash-interviu, antrenorul alb-vișiniilor a explicat că nu-l deranjează injuriile la adresa lui, însă mostrele de rasism trebuie sancționate:

„Nu e normal să se scandeze, să fie ură de rasă, am vrut să scot echipa de pe teren. Am încercat, dar mingea era în joc, am încercat s-o scot din teren.

Există injurii, am acceptat, n-am reacționat. M-au înjurat, eu duc, vin din galerie, sunt învățat. Dar un stadion întreg să strige și să jignească, pentru mine e rasism. Federația sau cine trebuie să se autosesizeze și să se ia măsuri ”.

Marius Șumudică: „Mladinovici mi-a zis că nu poate să ia nicio decizie”

Șumudică a explicat cum a decurs discuția cu arbitrul de rezervă, Horia Mladinovici:

„Mladinovici mi-a spus că nu poate să ia nicio decizie, că asta este. Pe alte stadioane se duce imediat și anunță la stație. Acum nu s-a putut”.

Șumudică acuză: „FCSB a pus un om în spatele porții. Ne-a înjurat nonstop”

La Prima Sport, antrenorul giuleștenilor a susținut că FCSB a apelat la o strategie murdară

„Au pus un om din staff în spatele porții care ne-a înjurat nonstop. E imposibil așa ceva. Sunt imagini pe TV, vă rog să le vedeți. Să pui un om din staff-ul tău să facă asta…

Eu îl cunosc, mi-e vecin. Să înjuri ca un birjar jucătorii echipei mele. I-am spus arbitrului de 4 ori, abia apoi l-a scos de acolo. Acum, după meci, a venit să-și ceară scuze”.

La conferința de presă, Șumudică a detaliat și a făcut public și numele celui despre care spune ca i-a înjurat atât pe el, cât și pe jucătorii de la Rapid:

„Pitu se numește, a înjurat nonstop, a avut nerușinarea ca după meci să vină să ceara scuze. Domnul Pitu, îl cunosc. Sa îi fie rușine! Face parte din stafful domnului Gigi Becali. Cred că dl Becali, la ce om e, o să ia măsuri”.