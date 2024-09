Șumudică la Comisie?  Antrenorul Rapidului, avertizat de consilierul lui Burleanu: „Ce face el nu e OK”

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, e dezamăgit de Marius Șumudică.

Șumudică a dat tonul scandărilor obscene în fața suporterilor, la primul antrenament ca antrenor la Rapid.

Întrebat în emisiunea Fotbal Show, de la Prima Sport, cum i se pare atitudinea tehnicianului de 53 de ani, Vochin a spus:

„O să vedem la prima Comisie. Ce face el nu e OK sub nicio formă şi nu se învaţă minte să termine cu asta. Încă nu pricepe că nu e OK deloc. Deși când vorbeşti cu el în particular îţi spune că nu e OK.

Pancu nu a făcut la fel (n.r. nu a înjurat rivalele) și ce s-a întâmplat, l-au scos fanii de la inimă?!".

Vochin se referă la un episod recent, petrecut înainte de Rapid - Dinamo 1-1, de weekendul trecut. Daniel Pancu, fostă glorie rapidistă, a dat lovitura de începere în Giulești, apoi a fost chemat de galerie să scandeze obscenități împotriva Stelei. Dar actualul selecționer de la U21 a evitat și s-a retras spre marginea terenului, fără a le face pe plac fanilor.

Vochin a continuat să discute despre comportamentul lui Șumudică: "Pentru fiecare gest pe care îl faci în viaţă, într-un moment sau altul vei avea o notă de plată. De asta Șumudică n-ar trebui să se întrebe de ce la un moment-dat nu i se întîmplă ceva ce își dorește”.

Comentatorul Prima Sport, Cosmin Băleanu, și el prezent în emisiune, a spus:

„În momentul ăsta, Șumudică este suporter, e ultras! Nu poate să îşi scoată din sânge chestia asta, de asta îl iubesc suporterii, dar să vedem cu rezultatele”, a completat Cosmin Băleanu, la Prima Sport.

Va reuși Marius Șumudică să ia titlul cu Rapid? Da, chiar din acest sezon % Da, dar în ediția următoare % Nu, nu va reuși %

Fanii au venit la primul antrenament al Rapidului sub comanda lui Șumudică

La prima ședință de pregătire din noul mandat al lui Marius Șumudică la Rapid au asistat și câteva sute de suporteri.

Marius Șumudică a scandat alături de suporteri împotriva rivalei Steaua și a fost aplaudat de aceștia.

În jur de 200-300 de fani au stat pe margine. Şumudică a vorbit cu galeria şi le-a promis fanilor că va oferi mai multe detalii despre numirea sa la finalul antrenamentului, ferit de presă.

„Nu vreau să audă presa, o să stau de vorbă cu voi la finalul antrenamentului. Am să vă explic ce s-a întâmplat”, le-a spus tehnicianul.