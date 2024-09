Impresarul Rareș Pop, cel care a agresat fizic și verbal mai mulți jurnaliști la meciul Rapid - Oțelul, 0-0, a reacționat după ce incidentul a devenit public.

Acesta l-a sunat pentru a-și prezenta scuzele pe jurnalistul Cătălin Stroia, pe care îl împinsese violent într-o poartă de fier a stadionului.

Impresarul Rareș Pop a fost protagonistul unor imagini șocante în Giulești, la Rapid - Oțelul. După accidentarea suferită de Cristian Chira, jucătorul gălățenilor, jurnaliștii prezenți la meci au mers în zona ambulanței pentru a obține informații despre starea jucătorului.

Pop, care este agentul lui Chira și care purta la gât un ecuson cu însemnele Oțelului, club cu care colaborează, a început să înjure și să bruscheze reporterii.

Impresarul Rareș Pop l-a sunat pe jurnalistul pe care l-a agresat

Inițial, agentul Rareș Pop l-a deposedat de telefon și l-a împins pe fotograful GOLAZO.ro, Iosif Popescu. Apoi, individul l-a bruscat pe reporterul IAMSport, Cătălin Stroia. Aproape că l-a proiectat într-o poartă de fier a stadionului Giulești.

Conform IAMsport, impresarul a decis să îl sune pe jurnalistul Cătălin Stroia pentru a-și prezenta scuzele la o zi după incident.

„Îmi cer mii de scuze pentru evenimentul de ieri, nu îmi stă în caracter să fac așa ceva. A fost o reacție total greșită, e regretabilă din punctul meu de vedere. În febra meciului, fiind jucătorul meu pe targă…

Eu te-am sunat să îmi cer scuze față de tine personal și față de trustul media pentru care activezi. Explicații putem să găsim cu toții, dar nu sunt genul care să caut alibiuri. Trebuia să am cu totul și cu totul altă reacție. Nu vreau să o pun pe seama niciunui aspect.

Eu o să respect orice decizie se ia. Dacă tu te gândești să mă dai în judecată este dreptul tău, nu pot să comentez nimic în cazul ăsta, este decizia ta.

Dacă putem să ne facem meseria și să aducem un plus în ceea ce facem noi, Doamne ajută! Și eu sunt un tip credincios și nu mă abat de la aceste obiceiuri, a fost un caz particular în ce mă privește.

Eu încercam să protejez intimitatea jucătorului în clipele grele prin care trecea. Eu am fost coleg de echipă cu el, este prietenul meu, a fost meciul lui de debut.

Îmi suna telefonul încontinuu, maică-sa, taică-su, frate-su plângeau în telefon, voiau să afle ce are. În momentul ăsta, într-un stres pentru că nu știam ce are, am avut o reacție foarte proastă. Nu îmi stă în caracter așa ceva, o să fac și public, merit chestia asta”, i-a transmis impresarul Rareș Pop jurnalistului.

Impresarul Rareș Pop

Imagini incredibile în Giulești: 8 jandarmi asistă impasibili la o agresiune

Momentul violent a fost surprins și de reporterii sport.ro, iar în noile imagini se poate observa cum întregul episod s-a desfășurat sub privirile a nu mai puțin de 8 jandarmi, care asistau impasibili.

Abia după gestul violent al impresarului, unul dintre jandarmi intervine, însă în loc să se îndrepte spre agresor, acesta îi urmează ordinele: „ Luați-l p-ăsta! Voi dormiți, mă? ”.

Rareș Pop, impresarul violent, interzis pe stadioane și amendat

„Referitor la imaginile apărute în spațiul public, în care doi bărbați sunt implicați într-un conflict, precizăm faptul că jandarmii aflați la fața locului au observat incidentul și, ulterior, au luat măsuri pentru menținerea la o distanță de siguranță a celor implicați.

De asemenea, bărbatul care a inițiat conflictul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei și sancțiunea complementară de interzicere a accesului la meciurile de fotbal, pe o perioadă de un an.

Subliniem faptul că jandarmii nu vor tolera astfel de încălcări ale cadrului legal în vigoare și vor fi sancționate cu fermitate, ori de câte ori situația o impune.

Nu în ultimul rând, menționăm faptul că, în contextul acestei partide de fotbal, au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 36.180 de lei, precum și 4 sancțiuni complementare de interzicere a accesului la meciurile de fotbal, pe o perioadă de 6 luni sau un an”, se arată în comunicatul Jandarmeriei.