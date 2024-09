A devenit fan Rapid Un german a venit în Giulești în roș-albastru. „Pleacă de aici!”, au urlat fanii. Clubul i-a dăruit un tricou al alb-vișiniu

RAPID - OȚELUL. Momente neașteptate în fața arenei Rapidului. Un student german voia să pătrundă în Giulești îmbrăcat în tricoul roș-albastru al lui Hajduk Split.

A fost văzut de mai mulți suporteri ai Rapidului, care au urlat la el: „Pleacă! Nu poți intra pe stadionul nostru în culorile astea!”.

Un oficial al clubului giuleștean l-a văzut, l-a luat din stradă și i-a dăruit tricoul vișiniu al Rapidului. Așa a urcat tânărul german în tribune.

Un episod neașteptat în fața arenei Rapidului, sâmbătă seară, cu o oră înainte de startul meciului cu Oțelul.

Un student german voia să intre pe stadionul Rapidului în tricou roș-albastru

Un tânăr blond de înălțime medie încerca să intre în stadion. Surprindea tricoul cu care era îmbrăcat. Roș-albastru, cu emblema lui Hajduk Split.

Am intrat în vorbă cu el: „Sunt german din Stuttgart, student, am venit aici cu bursă Erasmus și am vrut să văd un meci din prima ligă română de fotbal”.

Nimeni nu-i spusese că e greu să pătrunzi pe Rapid în roș-albastru. „Nu știam că acestea sunt culorile marii rivale a Rapidului, acum am aflat. Am luat primul tricou pe care am pus mâna”, a explicat germanul la microfonul GOLAZO.ro.

Fanii giuleșteni au urlat la el: „Pleacă de aici! Nu poți intra pe stadionul nostru în culorile astea!”

Înainte ca noi să vorbim cu el, au apărut mai mulți suporteri giuleșteni care au început să urle la tânărul german: „Pleacă de aici, nu poți intra pe stadionul nostru în culorile astea!”.

Li s-a spus că e străin și că nu știa. A strigat la noi: „Ah, voi l-ați adus! Vă puneți contra noastră?!”.

A fost „salvat” de un oficial. I-a oferit cadou tricoul Rapidului. A urcat în tribune în vișiniu

Un oficial al Rapidului a observat între episodul și s-a dus direct la student. După ce au discutat, i-a zis că îi va face cadou un tricou vișiniu din partea clubului și a făcut acest lucru.

Au mers împreună la magazinul arenei. A fost fotografiat și filmat cu tricoul, ca un jucător străin proaspăt transferat aflat la prezentare.

Și-a dat jos tricoul roș-albastru cu Hajduk și l-a îmbrăcat pe cel nou, vișiniu, al Rapidului.

A mulțumit clubului, a fost din nou pozat. De-abia atunci a urcat în tribune. Părea fan al Giuleștiului.