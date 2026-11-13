„Arena Flamaropol va fi construită!” Explicațiile primarului Sectorului 2. Când se reiau lucrările + ce le cere cetățenilor

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a transmis că șantierul de la Patinoarul „Mihai Flamaropol” a intrat în administrarea Primăriei Sectorului 2.

Astfel, lucrările urmează să fie reluate, după consultările cu cetățenii și comunitățile sportive, pe care le-a anunțat încă din urmă cu cu câteva zile.

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GOLAZO.ro a vizitat în urmă cu câteva zile șantierul Patinoarului „Mihai Flamaropol” din București, unde au început primele lucrări după o pauză de câțiva ani.

Vechiul patinoar a fost demolat în 2016, iar construcția noii arene a rămas blocată din 2019, când lucrările erau realizate în proporție de aproximativ 26%.

Rareș Hopincă: „Luni, 23 noiembrie, reluăm lucrările la structura de rezistență”

Edilul a transmis că procesul de predare-primire dintre Primăria S2 și Primăria Capitalei a fost finalizat, iar lucrările urmează să fie reluate pe 23 noiembrie.

„Arena Flamaropol va fi construită! După aproape 10 ani de așteptare, Bucureștiul merită mai mult decât un șantier abandonat. Este o postare mai lungă decât de obicei, dar cred că un proiect de asemenea importanță merită o explicație serioasă și o dezbatere consistentă.

Am finalizat procesul de predare-primire a Patinoarului Mihai Flamaropol de la Primăria Capitalei către Primăria Sectorului 2. Iar luni, 23 noiembrie, reluăm lucrările la structura de rezistență și la elementele metalice ale construcției.

Este un pas concret pentru deblocarea unui proiect pe care bucureștenii îl așteaptă de prea mulți ani.

În paralel, pregătim o cerere de finanțare prin Programul Regional București–Ilfov, în cadrul inițiativei New European Bauhaus.

Costul actual al proiectului este de aproximativ 30 de milioane de euro, fără actualizări, iar cofinanțarea din fonduri europene ar fi extrem de utilă.

Pentru aceasta, consultarea comunității este o etapă obligatorie. Dar, dincolo de cerințele finanțării europene, consider că este firesc să îi întrebăm pe oameni ce își doresc de la o investiție publică atât de importantă”, a scris Rareș Hopincă, pe Facebook.

Reconfigurarea într-o arenă multifuncțională

Se analizează posibilitatea ca arena să găzduiască atât sporturi pe gheață, cât și alte sporturi de sală ori evenimente.

„Ce ne propunem?

Să reluăm lucrările și să avem un termen previzibil pentru finalizarea obiectivului.

Să consultăm necesitatea reală și actuală a comunității sportive din București și opțiunile comunității noastre, a Sectorului 2.

Să evaluăm dacă, pe structura actuală, putem să construim o arenă sportivă modernă, care să păstreze posibilitatea practicării hocheiului și patinajului pe gheață, dar care să poată găzdui și competiții de baschet, handbal, volei, tenis, alte discipline sportive și evenimente. Acest lucru se va face în paralel cu lucrările de consolidare și refacere a structurilor metalice și nu va necesita timp suplimentar în execuție.

Un detaliu tehnic important este că în configurație de hochei, arena ar putea găzdui 3.600 de spectatori. În configurație pentru baschet, capacitatea ar putea fi de 5.000 de locuri, iar pentru evenimente ar depăși această cifră.

Capitala are nevoie atât de infrastructură pentru sporturile pe gheață, cât și de săli polivalente moderne. Nu cred că trebuie să alegem între ele înainte de a compara serios toate posibilitățile.

Trebuie să analizăm infrastructura sportivă existentă, modul în care aceasta s-a dezvoltat în ultimii 10 ani (interval în care au fost construite 2 patinoare permanente, Berceni Arena, în Sectorul 4 și Allianz-Țiriac Arena Ice Rink, în Otopeni), numărul de sportivi și de practicanți pe fiecare ramură de sport, gradul de interes al copiilor pentru diferite sporturi și sustenabilitatea financiară, respectiv costurile de întreținere și posibilitatea viitoarei arene de a obține venituri proprii.

De aceea, evaluăm o soluție tehnică prin care să construim o arenă sportivă dotată cu instalație frigorifică proprie, care să permită organizarea antrenamentelor și competițiilor de hochei și patinaj, dar și a competițiilor de baschet, handbal, volei, tenis și a altor evenimente.

O investiție publică de 30 de milioane de euro trebuie să fie folosită cât mai mult, nu doar pentru un număr limitat de competiții sau antrenamente. Cu cât arena poate găzdui mai multe discipline și evenimente, cu atât crește utilitatea ei pentru comunitate și posibilitatea de a acoperi o parte din cheltuielile de funcționare din venituri proprii”.

Hopincă dă asigurări că hocheiul nu va fi exclus de la Flamaropol

„Respect istoria Patinoarului Flamaropol și înțeleg atașamentul comunității hocheiului față de acest loc. Tocmai de aceea, vreau ca reprezentanții hocheiului și patinajului să participe activ la definirea viitorului arenei.

Nu ne propunem să eliminăm hocheiul de la Flamaropol. Ne propunem să găsim cea mai bună soluție pentru ca aici să se poată practica hochei, dar și cât mai multe alte sporturi.

Pe 13 și 15 noiembrie organizăm două sesiuni de consultare publică, la sediul Primăriei Sectorului 2:

13 noiembrie, 18:00–20:30 – consultare dedicată persoanelor cu dizabilități și organizațiilor care le reprezintă.

15 noiembrie, 10:00–13:00 – consultare deschisă comunității sportive și tuturor celor interesați.Îi invit pe toți cei care își doresc un viitor pentru Arena Flamaropol să completeze chestionarul și să participe la discuții. Avem nevoie de opiniile tuturor.

Am văzut și declarațiile politice din ultimele zile. Le spun un singur lucru celor care încearcă să transforme acest proiect într-o dispută politică: nu primesc lecții despre finalizarea Patinoarului Flamaropol de la cei care au avut ani la dispoziție să îl construiască și nu au făcut-o.

Pentru mine, lucrurile sunt simple: consultăm, analizăm, atragem finanțare și construim.

Flamaropol trebuie să redevină un loc în care se face sport, nu un loc despre care se vorbește la nesfârșit”.

Ce ar trebui să cuprindă noul complex

Proiectul prevedea înainte de promisiunea lui Hopincă un patinoar cu suprafața de joc de 60 x 30 de metri și aproximativ 3.600 de locuri în tribune, alături de facilități complementare: bazin semiolimpic, sală de baschet, zone pentru escaladă și skatepark.

Vechiul patinoar a fost demolat în 2016, iar construcția noii arene a rămas blocată din 2019, când lucrările erau realizate în proporție de aproximativ 26%.

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