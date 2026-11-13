De ce a plecat MM de la FCSB Mihai Stoica explică ruptura și se bate cu pumnul în piept: „Sunt cel mai bun”. Ce a discutat cu Becali

Mihai Stoica (61 de ani) a explicat în detaliu motivul plecării de la FCSB și a prezentat filmul ultimelor zile.

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Oficialul s-a despărțit, joi, de clubul patronat de Gigi Becali, după 16 ani de colaborare, și a menționat că plecarea oamenilor săi din club, precum Florin Cernat sau Alin Stoica, a cântărit mult în privința deciziei sale.

Mihai Stoica: „Cum aș fi putut să rămân în situația în care oamenii mei erau dați afară?”

„Am plecat pentru că așa trebuia și pentru că așa era bărbătește. Vreau să mă uit în oglindă. Cum aș fi putut să rămân în situația în care Cernat era dat afară, Alin Stoica la fel și aici chiar s-a făcut o mare nedreptate, iar Filip retrogradat, cumva, la echipa a doua.

Eu nu am fost niciodată șef, că nu e OK să fii șef. Îmi place să cred că am fost lider. Un lider nu renunță la oamenii lui fără luptă, poate doar să plece împreună cu demnitate. Gigi a zis așa: «Dom’ne, au greșit ei».

Da, are dreptate, dar eu am fost cel care a luat decizii. De exemplu, Boutoutaou, am avut bifă de la Charalambous, Pintilii, Alin Stoica, Filip, Cernat, care a girat ca director sportiv. Tot eu am fost cel care a insistat și negociat”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Nu e vorba de lăsat aici”

Ulterior, fostul oficial al roș-albaștrilor a explicat cum a ajuns la decizia de a părăsi clubul și a dezvăluit ce a discutat cu Becali.

„Ieri dimineață (n.r. - joi) am luat decizia. Pe luni-marți am fost decis să plec, miercuri am avut o reținere. M-am gândit la un moment dat că de ce să le dau satisfacție unora? Mi-a scris un prieten: «Nu le da satisfacție unora care te așteaptă la cotitură».

Apoi, joi dimineață, când m-am trezit, m-am gândit: «Eu țin cont de părerile unora de care n-ar trebui să țin cont, că nu mă interesează persoanele respective. Ce greșeală era să fac».

Pe la 11 am vorbit cu Gigi, l-am sunat și i-am zis exact ce a povestit ieri el, mi-a zis că nu mă lasă etc. I-am spus exact așa: «În mod normal ar trebui să ne vedem, dar știu că nu ai răbdare să mă aștepți să vin, așa că putem vorbi și la telefon. Uite, mă retrag».

Mi-a zis: «Du-te de aici, că nu te las». Păi nu e vorba de lăsat aici. I-am expus așa anumite lucruri, era momentul să fac pasul ăsta.

Nu era suficient să fac un pas în spate și să rămân în organigramă și să mă ocup de chestii minore. Deja se luaseră măsuri cu oameni la care țin și pentru care eram responsabil. Ei erau victime colaterale. Mihai Stoica, fost manager general FCSB

Gigi Becali, către Mihai Stoica: „O decizie înțeleaptă”

Mihai Stoica a explicat că, în cele din urmă, patronul FCSB a catalogat decizia sa drept una „înțeleaptă”.

„Cineva trebuie să-și asume situația în care e echipa. De regulă, știți cum e, antrenorul își asumă. Ce vină avea Reghe care abia a venit și care a și avut trei rezultate bune? La Cluj înfrângerea a fost nedreaptă, dar eșecul cu Corvinul a lăsat urme.

Am mai vorbit, apoi, de câteva ori în timpul zilei, iar apoi mi-a zis: «Am înțeles, ai luat o decizie înțeleaptă». Am văzut că mulți consideră plecarea asta identică cu ce s-a întâmplat în 2007.

Nu are nicio legătură și în niciun caz nu trebuie simplificată la treaba cu Boutoutaou, că l-am adus aici și lui Gigi nu i-a plăcut și de aia am plecat. Chiar nu e adevărat”, a mai transmis Stoica.

Mihai Stoica: „Sunt cel mai bun conducător din fotbalul românesc din ultimii 36 de ani”

În final, fostul oficial de la FCSB și-a enumerat performanțele atinse în întreaga carieră, pe care le consideră de neegalat în perioada post-decembristă.

„Nu sunt cel mai de succes conducător din fotbalul românesc de 25 de ani, aș face o completare și aș zice din ultimii 36 de ani. După Revoluție nu a mai făcut nimeni ce am făcut eu la echipele la care am activat. Chiar nimeni”.

Mă simt așa, sincer. N-am cum să nu mă simt că am o semifinală de Cupa UEFA, opt calificări în primăvara europeană, în condițiile în care Steaua/FCSB are șapte după 2004, când a început formatul cu grupe. Sunt performanțele cele mai importante. Mihai Stoica, fost președinte al CA de la FCSB

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