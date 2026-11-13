De ce a plecat MM de la FCSB Mihai Stoica explică ruptura și se bate cu pumnul în piept: „Sunt cel mai bun”. Ce a discutat cu Becali
Mihai Stoica
Superliga

De ce a plecat MM de la FCSB Mihai Stoica explică ruptura și se bate cu pumnul în piept: „Sunt cel mai bun”. Ce a discutat cu Becali

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 14:26
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 15:59
  • Mihai Stoica (61 de ani) a explicat în detaliu motivul plecării de la FCSB și a prezentat filmul ultimelor zile.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Oficialul s-a despărțit, joi, de clubul patronat de Gigi Becali, după 16 ani de colaborare, și a menționat că plecarea oamenilor săi din club, precum Florin Cernat sau Alin Stoica, a cântărit mult în privința deciziei sale.

„O să vedeți surprize” Selecționerul  Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia: „Vor fi schimbări. Trebuie!”
Citește și
„O să vedeți surprize” Selecționerul Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia: „Vor fi schimbări. Trebuie!”
Citește mai mult
„O să vedeți surprize” Selecționerul  Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia: „Vor fi schimbări. Trebuie!”

Mihai Stoica: „Cum aș fi putut să rămân în situația în care oamenii mei erau dați afară?”

„Am plecat pentru că așa trebuia și pentru că așa era bărbătește. Vreau să mă uit în oglindă. Cum aș fi putut să rămân în situația în care Cernat era dat afară, Alin Stoica la fel și aici chiar s-a făcut o mare nedreptate, iar Filip retrogradat, cumva, la echipa a doua.

Eu nu am fost niciodată șef, că nu e OK să fii șef. Îmi place să cred că am fost lider. Un lider nu renunță la oamenii lui fără luptă, poate doar să plece împreună cu demnitate. Gigi a zis așa: «Dom’ne, au greșit ei».

Da, are dreptate, dar eu am fost cel care a luat decizii. De exemplu, Boutoutaou, am avut bifă de la Charalambous, Pintilii, Alin Stoica, Filip, Cernat, care a girat ca director sportiv. Tot eu am fost cel care a insistat și negociat”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Nu e vorba de lăsat aici”

Ulterior, fostul oficial al roș-albaștrilor a explicat cum a ajuns la decizia de a părăsi clubul și a dezvăluit ce a discutat cu Becali.

„Ieri dimineață (n.r. - joi) am luat decizia. Pe luni-marți am fost decis să plec, miercuri am avut o reținere. M-am gândit la un moment dat că de ce să le dau satisfacție unora? Mi-a scris un prieten: «Nu le da satisfacție unora care te așteaptă la cotitură».

Apoi, joi dimineață, când m-am trezit, m-am gândit: «Eu țin cont de părerile unora de care n-ar trebui să țin cont, că nu mă interesează persoanele respective. Ce greșeală era să fac».

Pe la 11 am vorbit cu Gigi, l-am sunat și i-am zis exact ce a povestit ieri el, mi-a zis că nu mă lasă etc. I-am spus exact așa: «În mod normal ar trebui să ne vedem, dar știu că nu ai răbdare să mă aștepți să vin, așa că putem vorbi și la telefon. Uite, mă retrag».

Mi-a zis: «Du-te de aici, că nu te las». Păi nu e vorba de lăsat aici. I-am expus așa anumite lucruri, era momentul să fac pasul ăsta.

Nu era suficient să fac un pas în spate și să rămân în organigramă și să mă ocup de chestii minore. Deja se luaseră măsuri cu oameni la care țin și pentru care eram responsabil. Ei erau victime colaterale. Mihai Stoica, fost manager general FCSB

Gigi Becali, către Mihai Stoica: „O decizie înțeleaptă”

Mihai Stoica a explicat că, în cele din urmă, patronul FCSB a catalogat decizia sa drept una „înțeleaptă”.

„Cineva trebuie să-și asume situația în care e echipa. De regulă, știți cum e, antrenorul își asumă. Ce vină avea Reghe care abia a venit și care a și avut trei rezultate bune? La Cluj înfrângerea a fost nedreaptă, dar eșecul cu Corvinul a lăsat urme.

Am mai vorbit, apoi, de câteva ori în timpul zilei, iar apoi mi-a zis: «Am înțeles, ai luat o decizie înțeleaptă». Am văzut că mulți consideră plecarea asta identică cu ce s-a întâmplat în 2007.

Nu are nicio legătură și în niciun caz nu trebuie simplificată la treaba cu Boutoutaou, că l-am adus aici și lui Gigi nu i-a plăcut și de aia am plecat. Chiar nu e adevărat”, a mai transmis Stoica.

Mihai Stoica: „Sunt cel mai bun conducător din fotbalul românesc din ultimii 36 de ani”

În final, fostul oficial de la FCSB și-a enumerat performanțele atinse în întreaga carieră, pe care le consideră de neegalat în perioada post-decembristă.

„Nu sunt cel mai de succes conducător din fotbalul românesc de 25 de ani, aș face o completare și aș zice din ultimii 36 de ani. După Revoluție nu a mai făcut nimeni ce am făcut eu la echipele la care am activat. Chiar nimeni”.

Mă simt așa, sincer. N-am cum să nu mă simt că am o semifinală de Cupa UEFA, opt calificări în primăvara europeană, în condițiile în care Steaua/FCSB are șapte după 2004, când a început formatul cu grupe. Sunt performanțele cele mai importante. Mihai Stoica, fost președinte al CA de la FCSB

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
gigi becali Mihai Stoica PLECARE fcsb
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:56
Am scăpat de Zielinski! De ce a ieșit în ultima clipă din lotul Poloniei starul lui Chivu de la Inter: „Nu mi-aș paria viața”
Am scăpat de Zielinski! De ce a ieșit în ultima clipă din lotul Poloniei starul lui Chivu de la Inter: „Nu mi-aș paria viața”
11:02
Îngrijorați înaintea duelului cu România Polonezii se plâng de gazonul de pe Arena Națională: „Zonele în care iarba lipsește sunt vizibile”
Îngrijorați înaintea duelului cu România  Polonezii se plâng de gazonul de pe Arena Națională: „Zonele în care iarba lipsește sunt vizibile”
09:22
România - Polonia LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
10:22
Sabalenka, eliminată Bielorusa a părăsit Turneul Campioanelor încă din faza grupelor și ar putea ieși din top 10 WTA
Sabalenka, eliminată  Bielorusa a părăsit Turneul Campioanelor încă din faza grupelor și ar putea ieși din top 10 WTA
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Top stiri
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
Nationala
09:22
România - Polonia LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
Citește mai mult
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Superliga
13.11
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Citește mai mult
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
Înot
13.11
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
Citește mai mult
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el
B365
13.11
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el
Citește mai mult
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 12 rapid 15 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti polonia echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova fcsb Jesus Owono
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share