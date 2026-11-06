Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni! +23 foto
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Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 11:03
  • După ani de abandon, șantierul Patinoarului „Mihai Flamaropol” din București dă primele semne de revenire la viață.
  • Zona a fost curățată, au apărut muncitori și măsuri suplimentare de securitate, însă stadiul construcției ridică mari semne de întrebare privind respectarea termenului de finalizare.
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Cronologia celor 10 ani scoate la iveală multe carențe. Noul proiect a început în mandatul lui Sorin Oprescu, s-au schimbat lucrurile atât în administrarea Gabrielei Firea, dar și a lui Nicușor Dan, inclusiv interimarul Stelian Bujduveanu promitea că va fi gata anul acesta.

Acum, totul e în mâinile lui Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, rămâne de văzut când și dacă Bucureștiul va avea un patinoar nou

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Flamaropol, la 10 ani de la demolare

La aproape doi ani de la imaginile publicate de GOLAZO.ro, care surprindeau un șantier năpădit de vegetație, cu infiltrații, gunoaie și graffiti, situația s-a schimbat vizibil.

Comparativ cu ultima vizită a GOLAZO.ro aici, când construcția părea lăsată în voia sorții, există câteva schimbări evidente.

În primul rând, șantierul a fost curățat. Zonele din jurul structurii au fost eliberate, materialele sunt mai bine organizate, iar vegetația care contribuia la imaginea de abandon a fost îndepărtată din mai multe locuri.

Au fost montate și elemente de protecție pentru muncitori, inclusiv balustrade și delimitări de siguranță în zonele expuse ale construcției.

Gardul din plasă verde care împrejmuiește șantierul pare, de asemenea, recondiționat, iar accesul este atent supravegheat.

Mai multe camere video au fost instalate de-a lungul perimetrului, semn că securitatea obiectivului a devenit o prioritate.

În apropierea intrării au fost amplasate și containere modulare destinate organizării de șantier și personalului.

Patinoarul Mihai Flamaropol, imagini din noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro)
Patinoarul Mihai Flamaropol, imagini din noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro)

Galerie foto (23 imagini)

Patinoarul Mihai Flamaropol, imagini din noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro) Patinoarul Mihai Flamaropol, imagini din noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro) Patinoarul Mihai Flamaropol, imagini din noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro) Patinoarul Mihai Flamaropol, imagini din noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro) Patinoarul Mihai Flamaropol, imagini din noiembrie 2026 (foto: GOLAZO.ro)
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Organizare da, muncă pe când?

Totuși, în momentul în care GOLAZO.ro a filmat și fotografiat zona, activitatea propriu-zisă era aproape insesizabilă.

Câțiva muncitori puteau fi observați deplasându-se prin șantier, însă nu se vedeau utilaje în funcțiune sau operațiuni ample de construcție.

Macaraua de mari dimensiuni domină în continuare peisajul, iar scheletul de beton și metal al viitoarei arene arată cât de mult mai este de lucru.

Structura metalică albă a acoperișului este montată peste zona principală a patinoarului, dar învelitoarea lipsește.

Corpul adiacent este și el departe de forma finală, cu stâlpi, armături metalice expuse și suprafețe de beton descoperite.

Imaginile aeriene surprind diferența dintre randările spectaculoase afișate pe gard și realitatea din interior: o construcție încă neînchisă, fără fațadele proiectate și cu numeroase lucrări de structură și finisare rămase de executat.

Aprilie 2027, un termen tot mai greu de crezut

Panoul de șantier indică august 2025 drept dată de începere a lucrărilor și aprilie 2027 ca termen de finalizare, în timp ce autorizația de construire este valabilă pentru execuție până în august 2029.

Raportat la stadiul actual, finalizarea în primăvara anului viitor pare extrem de optimistă, mai ales că proiectul a fost afectat de noi blocaje administrative și contractuale.

În august 2026 HotNews a publicat informații conform cărora asocierea condusă de Concelex, constructorul desemnat să finalizeze arena, solicitase rezilierea contractului.

Primăria Sectorului 2 a preluat proiectul

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, declara pentru GOLAZO.ro, în august, că instituția sa se afla în proces de preluare a investiției de la Primăria Capitalei.

„Suntem în procesul de predare-primire cu Primăria Municipiului București și l-am preluat dintr-un motiv foarte simplu: ca să finalizăm lucrările”, explica edilul. Acest lucru s-ar fi întâmplat deja de luna trecută.

Rămâne de văzut cum vor arăta lucrurile acum, dat fiind faptul că Hopincă vorbea despre o arenă multifuncțională de aproximativ 5.000 de locuri, destinată hocheiului, altor competiții sportive și evenimentelor artistice.

Ce ar trebui să cuprindă noul complex

Proiectul prevedea înainte de promisiunea lui Hopincă un patinoar cu suprafața de joc de 60 x 30 de metri și aproximativ 3.600 de locuri în tribune, alături de facilități complementare: bazin semiolimpic, sală de baschet, zone pentru escaladă și skatepark.

Vechiul patinoar a fost demolat în 2016, iar construcția noii arene a rămas blocată din 2019, când lucrările erau realizate în proporție de aproximativ 26%.

Cronologia lucrărilor de la Flamaropol: 10 ani de promisiuni, blocaje și milioane cheltuite:

  • 2015 - Primul contract. Primăria Capitalei, condusă de Sorin Oprescu, semnează cu asocierea UTI Grup SA - Astaldi SpA, pentru aproximativ 108 milioane de lei fără TVA. Proiectul prevedea construirea unei arene moderne în locul vechiului patinoar. 
  • martie 2016 - Demolarea. Vechiul Flamaropol este pus la pământ. În locul său trebuia să apară o arenă modernă, dar proiectul începe cu întârzieri.
  • 2017 - Începe construcția. În mandatul Gabrielei Firea, proiectul este ajustat, capacitatea fiind redusă de la aproximativ 6.100 la 3.100 de locuri. Lucrările efective avansează greu, pe fondul disputelor dintre municipalitate și constructori. 
  • septembrie 2019 - Contract reziliat. Primăria Capitalei întrerupe colaborarea cu UTI–Astaldi, invocând întârzieri majore. Constructorii acuză, la rândul lor, municipalitatea de probleme privind predarea amplasamentului și desfășurarea contractului. Rămâne realizată doar o parte din structura de rezistență, estimată de municipalitate la aproximativ 26%. 
  • 2020–2022 - Anii de paragină. Șantierul rămâne abandonat. Betonul și structurile metalice sunt expuse intemperiilor, vegetația crește necontrolat, iar proiectul are nevoie de o nouă expertiză tehnică, finalizată spre sfârșitul lui 2022. 
  • 2023 - Alt plan, alt buget. Nicușor Dan anunță relansarea investiției, evaluată atunci la aproximativ 52 de milioane de euro, incluzând banii deja cheltuiți. În septembrie este lansată procedura de achiziție pentru continuarea lucrărilor pe structura existentă. Proiectul este prezentat drept un complex multifuncțional, cu patinoar, bazin de înot și zonă de escaladă. 
  • septembrie 2024 - Apare Concelex. Primăria Capitalei semnează un nou contract, cu Concelex, în valoare de aproximativ 128,9 milioane de lei fără TVA. Durata prevăzută este de 24 de luni, inclusiv proiectarea. În noiembrie este anunțată obținerea autorizației de construire. Între timp, imaginile publicate de GOLAZO.ro surprind șantierul în stare avansată de degradare. 
  • 4 august 2025 - O nouă relansare. Autoritățile anunță oficial reluarea lucrărilor, de această dată în parteneriat cu Primăria Sectorului 2. Primarul general interimar Stelian Bujduveanu promite finalizarea până la sfârșitul lui 2026. Noua variantă include o arenă principală de aproximativ 3.600 de locuri, bazin și săli de sport. 
  • 2026 - Încă un blocaj și posibilă schimbare de administrator. Lucrările avansează lent. Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, solicită preluarea integrală a investiției de la Primăria Capitalei. Apar și informații despre intenția constructorului Concelex de a ieși din contract. Pe panoul de șantier, termenul de finalizare este aprilie 2027, dar stadiul actual ridică serioase semne de întrebare. E aproape imposibil să se mai respecte acest lucru. 

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