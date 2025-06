„Inter o să arate bine” Jucător român din Andorra, despre „dubla” cu FCSB : „Va fi diferit față de meciurile cu CFR Cluj”

FCSB va juca cu Inter D'Escaldes în primul tur preliminar al UEFA Champions League.

Raul Feher (28 de ani), jucător care evoluează din 2022 la formația din Andorra, a oferit o primă reacție, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro.

FCSB - Inter D'Escaldes, manșa tur, se joacă pe 9 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul Steaua din București.

Feher este convins că Inter D'Escaldes va face o figură frumoasă în „dubla” cu FCSB.

Raul Feher: „De la an la an această echipă a crescut”

Stoperul spune că echipa din Andorra este în creștere de la an la an, iar lucrurile vor sta diferit față de întâlnirea cu CFR Cluj din 2022, în preliminariile Conference League.

„A fost un an foarte bun, puternic, echipa s-a descurcat foarte bine, a luat două trofee. De la an la an această echipă a crescut, nivelul cred că e tot mai bun.

Antrenor e Felip Ortiz, o să vă surprindă. A fost pe la Barcelona B, a făcut o echipă care propune fotbal, a ajutat-o să crească mult.

Va fi mult diferit față de acele meciuri cu CFR Cluj, nu știu dacă poate fi surpriză, diferența e mare, însă niciodată nu se știe. Inter o sa arate bine”, a declarat Raul Feher, în exclusivitatea pentru GOLAZO.ro.

Raul Feher a ajuns gratis la Inter D'Escaldes în vara anului 2022, de la CD Ibiza, echipă care evoluează în Liga 4 din Spania.

Jucătorul născut la Zalău are contract cu formația din Andorra până la finalul lunii iunie, dar va părăsi echipa și va pleca în Asia, motiv pentru care va rata „dubla” cu FCSB.

Meciul tur se va disputa la București, pe 9 iulie, iar la o săptămână distanță, pe 15 sau 16 iulie, va avea loc returul, în Andorra.

300.000 de euro este cota lui Raul Feher, potrivit transfermarkt.ro

Cine este Inter D'Escaldes, adversara celor de la FCSB în Liga Campionilor

Inter D'Escaldes este o formație din Andorra înființată în 1991, care a cunoscut succesul în țara sa în ultimii 5 ani. În această perioadă a devenit de 4 ori campioană.

Trofeele câștigate o clasează pe locul secund în topul celor mai galonate echipe din campionatul Andorrei, după FC Santa Coloma, club cu 13 titluri câștigate.

Întreg lotul formației din Andorra este cotat la 4, 5 milioane de euro, cel mai valoros jucător din echipă fiind Guillaume Lopez, fotbalist care valorează 350.000 de euro.

De cealaltă parte, FCSB este de aproximativ 10 ori mai valoroasă, campioana României fiind cotată la 49,18 milioane. Cel mai valoros jucător al „roș-albaștrilor” este Darius Olaru, valoarea sa fiind de 7,5 milioane de euro.

În sezonul trecut al cupelor europene, formația din Andorra a eliminat-o pe Velez Mostar (Bosnia și Herțegovina) în primul tur din Conference League, scor 5-1. La retur s-a înregistrat un rezultat de egalitate, 1-1, iar Inter a trecut mai departe, acolo unde a fost eliminată de AEK Atena, scor 3-8 la general.

În toată istoria sa, Inter D'Escaldes nu a reușit să treacă mai departe de turul 2 în cupele europene, indiferent de competiția în care a jucat, Conference League, Europa League sau Champions League.

Inter D'Escaldes, adversara celor de la CFR Cluj în 2022

În preliminariile cupelor europene din sezonul 2022/23, CFR Cluj a jucat o dublă manșă împotriva formației din Andorra.

Cele două meciuri s-au disputat în turul 2 al preliminariilor Conference League, iar la meciul retur Inter a reușit să obțină un egal pe teren propriu, scor 1-1.

CFR și-a asigurat atunci calificarea încă din primul meci, câștigând cu 3-0 partida tur, meci disputat la Cluj.

