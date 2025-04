DINAMO - FCSB 1-2. Raul Opruț (27 de ani), fundașul „câinilor”, a vorbit despre ce îi lipsește echipei sale în duelurile cu marea rivală.

Dinamo s-a calificat în play-off după ce, la finalul sezonului trecut, a câștigat barajul de menținere în Superliga contra celor de la Csikszereda, impunându-se cu 2-0 la general.

Dinamo - FCSB 1-2 . Raul Opruț: „Am luat-o de la zero. Trebuie să căpătăm experiență”

„Am avut și puțin ghinion, am luat acel gol în minutul 43, am avut în a doua repriză o ocazie mare, după care a dat Baba un gol senzațional.

Avem multe lucruri bune de luat din acest meci, am avut atitudine, a fost un meci disputat. Cred că un rezultat de egalitate era mai echitabil . Am încercat să dăm totul pe teren și cred că trebuie să ne pregătim bine și să o luăm de la capăt.

Am pierdut trei meciuri, au și ei o echipă bună, noi trebuie să fim și sinceri, am luat-o de la zero în acest an. Încercăm să construim ceva frumos, am reușit să intrăm în play-off, vrem să câștigăm fiecare meci”, a spus fotbalistul, la finalul meciului

Cred că trebuie să căpătăm experiență, pentru că FCSB are jucători care au jucat la nivel mare, au câștigat campionate, CFR la fel. Cu siguranță vom acumula experiență și de la anul ne vom propune mult mai mult decât play-off-ul și sunt sigur că vom reuși, mai ales că am construit anul ăsta ceva frumos. Trebuie să creștem sănătos, pentru că în trecut au fost multe echipe care au intrat în play-off și, după un an, doi, s-au desființat Raul Opruț

Raul Opruț, despre accidentările de la Dinamo: „Ne antrenăm bine, dar se întâmplă”

Dennis Politic, Josue Homawoo și Andrei Mărginean au ieșit accidentați în partida de pe Arena Națională. După meci, Astrit Selmani a fost și el dus la spital.

„ Nu știu dacă este o problemă fizică, am jucat multe meciuri, am folosit cam aceiași jucători . Au venit băieții de la națională, ne antrenăm bine, dar se întâmplă.

Ne-a lipsit și Boateng , e un jucător important pentru noi, câștigă dueluri, are personalitate, este un lider. Mărginean, care a intrat, a făcut-o foarte bine.

Boateng și cu Josue (n.r. - Homawoo) vin după un drum foarte lung de la națională. Dennis, din păcate, s-a accidentat, dar cu siguranță o să revină mai puternic”, a subliniat Opruț.

Sunt faze care se întâmplă pe teren, se termină pe teren, e un derby, sunt emoții, adrenalină, dar după meci ne salutăm și ne respectăm.

Fundașul lateral a fost împrumutat la Dinamo la începutul sezonului curent de la KV Kortrijk, echipă din prima ligă belgiană. Întrebat despre viitorul său alături de „câini”, Opruț a răspuns:

„Nu știu viitorul meu la Dinamo, eu am avut o discuție cu mister, dar nu e nimic pe hârtie, vedem ce se întâmplă”.

