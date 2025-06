Câți bani câștigă Burleanu? „Nu-mi voi mai publica declarația de avere”, a spus președintele FRF la podcastul TOP LEVEL

Președintele FRF este cel mai bine plătit manager din sportul românesc: peste 30.000 de euro pe lună.

La podcastul TOP LEVEL, el a vorbit despre veniturile sale și a anunțat că va continua să încaseze prime de la Federație.

În 2023, Răzvan Burleanu a câștigat, în medie, 27.000 de euro pe lună! Mai mult decât șefii companiilor listate la Bursă în România, conform unei analize GOLAZO.ro.

Remunerația lui Burleanu e compusă din salariul de șef al FRF, din sume provenite de la UEFA și din cele cuvenite pentru funcția din Consiliul FIFA.

În 2024, incluzând bonusurile pentru Euro 2024, Burleanu a depășit, cel mai probabil, 30.000 de euro pe lună.

Cum a reacționat el la podcastul TOP LEVEL, în dialog cu jurnaliștii Cătălin Țepelin și Dan Udrea, când s-a discutat acest subiect?

Burleanu: „FRF îmi oferă un salariu undeva în jur de 6.000 de euro”

V-ați fi imaginat atunci, când ați devenit președinte, că o să câștigați atât de mulți bani? Pentru că ultima noastră declarație de avere, chiar m-am uitat mai devreme, arată undeva la vreo 700.000 de dolari bani în conturi și niște venituri importante pentru funcțiile pe care le aveți: 250.000 de euro…

Dolari!

Dolari. Pentru funcția de membru în Consiliul FIFA.

Și plătiți de FIFA!

Da, dar sunt venituri. Datorită și funcției pe care le aveți la federație, că altfel nu ajungeți acolo. În fine, v-ați fi imaginat că o să ajungeți să câștigați atât de mulți bani?

Ce trebuie să clarificăm este că Federația Română de Fotbal îmi oferă un salariu undeva în jur de 6.000 de euro.

În ultima declarație de avere erau undeva la vreo 8.000 și ceva de euro. Mă rog, în fine…

Dar…

Cu bonusuri.

Bonusuri, diurne și așa mai departe. M-ați întrebat dacă mă gândeam acum 11 ani la asta. Niciodată n-am avut un obiectiv în ceea ce privește acest aspect financiar. De ce? Fiindcă am crescut într-o familie în care părinții mei mi-au oferit tot. Mai ales că tatăl meu a fost căpitanul echipei noastre acasă, la Bacău. Pur și simplu, nici înainte de Revoluție și nici după Revoluție nu putem să spunem că ne-au lipsit anumite lucruri, astfel încât, repet, niciodată n-am avut un obiectiv financiar. Mult mai mult am fost interesat - și în continuare vă asigur că asta e singura mea misiune - de a putea să fac lucrurile mai bine în zona în care sunt. Nu vreau să fiu absolut deloc populist. De ce? Fiindcă, pur și simplu, sunt doar un manager, un executiv, un CEO al unei organizații. Gândiți-vă dacă dumneavoastră ați avea veniturile Federației Românele de Fotbal … Noi la finalul anului 2024 am reușit să ne triplăm veniturile în ultimii 11 ani. Atingem în momentul de față venituri de 43 milioane de euro.

Răzvan Burleanu despre declarația de avere: „Nu, nu o mai public”

Spuneți-mi, decizia Curții Constituționale de a nu mai obliga demnitarii, mă rog, oamenii care erau obligați să-și declare averea vă convine?

În primul rând, eu am dat dovadă de transparență când legea nu ne-a obligat să ne publicăm nici declarațiile de avere, nici declarațiile de interese. Mai mult decât atât, opinia mea este ca atâta timp cât nu utilizezi funduri publice în activitatea ta, așa cum sunteți și dumneavoastră și nu vă publicați declarații de avere sau declarațiile de interese, nici o federație sportivă nu ar trebui să și le publice. În același timp, deși legea nu ne obliga, permanent am răspuns la aceste întrebări despre cât câștig. Am fost permanent transparent.

O să vă publicați în continuare declarațiile de avere?

Nu, nu o să o fac. Dacă aș fi un politician, un populist, acum imediat aș spune că „da, îmi voi publica” și așa mai departe. Dar dacă legea nu mă obligă să-mi public declarațiile de avere și de interese, nu o voi face. Dar voi răspunde permanent oricărei întrebări.

Dumneavoastră ați spus așa după ce ați câștigat primul mandat: „Vremurile în care Mircea Sandu își dădea prime pentru calificări au trecut. Niciodată nu voi lua prime”.

Am luat prime și voi continua să iau prime pentru ce înseamnă performanță sportivă.

2021 este anul în care Răzvan Burleanu a fost ales în Consiliul FIFA pentru prima dată. El a fost primul român într-o asemenea funcție de la afilierea FRF la FIFA, în 1923

