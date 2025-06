„S-a dus la pușcărie!”  Răzvan Burleanu îl pune la zid pe PSD-istul Liviu Dragnea, în podcastul TOP LEVEL, pentru o „ingerință politică scandaloasă”

Invitat la podcastul TOP LEVEL, Răzvan Burleanu a dezgropat un conflict vechi cu Liviu Dragnea

El și-a amintit, în dialogul cu jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, despre încercarea lui Dragnea de a-l da afară de la FRF

În 2018, Răzvan Burleanu (președinte al FRF începând cu martie 2014) a concurat împotriva lui Ionuț Lupescu pentru un nou mandat.

În spatele lui Lupescu nu s-au aliniat atunci doar foști membri ai Generației de Aur, plus Mircea Lucescu sau Cristi Chivu, ci și Liviu Dragnea.

La acel moment, Dragnea era cel mai influent personaj politic al României. „Dacă Ionuț Lupescu va fi ales preşedinte al Federaţiei, atunci va avea toată susţinerea mea. E nevoie de o schimbare profundă în modul de abordare a fotbalului de către noua conducere a FRF”, a declarat atunci cel care era lider PSD și președinte al Camerei Deputaților.

168 de voturi a luat Burleanu la alegerile din 2018. Lupescu a adunat doar 78 și a pierdut

Tensiunea acelor zile încă îl urmărește pe Răzvan Burleanu. Iată dialogul dintre președintele FRF și jurnaliștii GOLAZO.ro la podcastul TOP LEVEL.

Pe cine a „ciuruit” Răzvan Burleanu

Domnule Burleanu, alegerile din 2018 …

Nu m-am simțit deloc bine în momentul ăla în 2018. De ce? Fiindcă nu mi-amintesc ca să fi avut la nivelul presei sportive în momentul respectiv pe cineva care să fi vorbit despre o ingerință politică în alegerile din cadrul Federației Române de Fotbal. Cu câteva zile înainte de alegeri, Liviu Dragnea, care era președintele PSD și liderul României, deși lider nu știu dacă i se potrivește …

Cel mai puternic om din țară la momentul respectiv.

Da, cel mai puternic om din țară își manifestă pe față susținerea pentru unul dintre candidații alegerilor în 2018. (...)

V-am întrebat, în momentul în care ați avut conferința de prezentare a lui Mircea Lucescu, dacă vă reproșați acea reacție pe care ați avut-o în 2018: „A fost un fleac, v-am ciuruit”.

Nu, n-a spus așa. Am zis „deși n-a fost un fleac, i-am ciuruit”.

Mă rog, același lucru. Vă reproșați?

Nu, absolut deloc. De ce? Fiindcă a fost un moment, a fost pur și simplu o reacție de moment, nu a fost deloc pregătită. A fost pur și simplu un moment în care am simțit că m-am eliberat de tot ceea ce am trecut în acea campanie. Și nu mă refer absolut deloc la opoziția pe care am avut-o, ci pur și simplu la această ingerință politică prin care fotbalul românesc a trecut.

A fost un mesaj adresat întregului context de la vremea respectivă. Targetul nu a fost în niciun caz nici Ionuț Lupescu, nici Cristi Chivu, nici Mircea Lucescu. Ci toți cei care au stat în spatele acelei candidaturi. Cei din zona politică, dar și alții care aveau tot felul de interese de ordin financiar, care au mai lucrat în trecut cu Federația Română de Fotbal pe tot felul de comisioane uriașe Răzvan Burleanu, președinte FRF

„Liviu Dragnea s-a dus la pușcărie”

V-ați temut în momentul în care ați văzut acea declarație a lui Dragnea, că o să pierdeți?

Nu, în niciun caz. De ce? Fiindcă încă din primul moment, și înainte de alegerea din 2014, dar și astăzi, am o relație extraordinară cu toate cluburile și cu toate asociațiile județene de fotbal. Le cunosc foarte bine nevoile, aspirațiile, dorințele. Astfel încât știam că, deși au fost supuși unor presiuni fantastice, vor rezista acestor presiuni.

Dragnea era stăpânul României atunci totuși.

Era. A mers la pușcărie. Și lucrul acesta dovedește, de fapt, ce fel de stăpân avea România în perioada respectivă. A fost, cred, cel mai bun răspuns pe care o organizație independentă, autonomă, care avea o viziune foarte clară de dezvoltare, a putut să i-l dea unui politician care își dorea de fapt un control și al fotbalului românesc, nu doar al justiției.

Credeți că pe viitor o ingerință politică ar putea determina rezultatul unui vot la alegerile pentru președintele federației?

Nu. În momentul de față, eu cred că și clasa politică, și partidele politice relevante din România s-au reformat extraordinar de mult, astfel încât pe viitor exclud apariția unui posibil politician care să joace un rol similar. Nu. Adică și fotbalul s-a reformat, dar și societatea noastră s-a schimbat.

Ținta mai multor acuzații de corupție în acea perioadă, Liviu Dragnea a fost condamnat în 2019 la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, pentru un dosar de angajări fictive în județul său natal, Teleorman. A fost eliberat după 2 ani.

