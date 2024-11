Conferință cât un meci  Răzvan Lucescu, acid timp de 90 de minute: „Ne confruntăm cu un sistem care minte, manipulează și fură ”

Răzvan Lucescu a susținut o conferință de presă extraordinară în care face acuzații dure despre „sistemul corupt” din fotbalul grec

Antrenorul de 55 de ani și-a ispășit pedeapsa de 23 de zile dictată de Comisia de Disciplină din Grecia, după incidentele de la finalul partidei AEK Atena-PAOK Salonic, scor 1-1

Răzvan Lucescu a transmis în cadrul conferinței-maraton că „de acum înainte, responsabilitatea aparține și jucătorilor”.

Răzvan Lucescu, discurs-maraton: „Am fost pedepsit de un sistem corupt”

Răzvan Lucescu și-a încheiat suspendarea de 23 de zile dictată de Comisia de Disciplină din Grecia și a organizat o conferință lungă cât un meci de fotbal, plus prelungiri.

Lucescu a vorbit despre problemele cu care se confruntă PAOK Salonic, învinsă în ultimele două meciuri, de Manchester United în Europa League (0-2) și de rivala Olympiacos în campionat (2-3), însă a atins din nou subiectul „sistemului corupt” din fotbalul grec.

„Cred că fiecare echipă este afectată atunci când nu are antrenorul pe bancă. Înfruntăm același sistem corupt, care manipulează și fură. Este același sistem care ne-a furat titlul din sezonul 2017-2018 , când am câștigat cu 1-0 pe teren și am pierdut la masa verde, 0-3”, a declarat Răzvan Lucescu la conferința de presă.

Lucescu a vorbit apoi despre incidentele de la meciul de pe 20 octombrie, cu AEK Atena, partidă în urma căruia a fost suspendat 23 de zile pentru că l-ar fi scuipat pe fotbalistul Erik Lamela.

„M-au pedepsit aceiași oameni. Am auzit foarte multe minciuni în legătură cu ce s-a întâmplat acolo, imaginile dovedesc că nu m-am bătut și nu am scuipat pe nimeni. Ne confruntăm cu sistemul despre care am vorbit.

Trebuie să ne obișnuim, vor mai exista astfel de decizii”, a declarat Răzvan Lucescu în conferința de presă.

4 trofee a cucerit PAOK Salonic cu Răzvan Lucescu antrenor, titlul (2019, 2024) și Cupa Greciei (2018, 2019)