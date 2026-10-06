ROMÂNIA - SUEDIA 0-1. Răzvan Marin (30 de ani) crede că doar ghinionul a făcut ca „tricolorii” să nu obțină un rezultat pozitiv în partida de pe Arena Națională.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mijlocașul s-a declarat afectat de cel de-al patrulea eșec al României în Liga Națiunilor.

Citește și OUT cu Polonia Hagi pierde unul dintre jucătorii săi esențiali pentru următorul meci din Liga Națiunilor Citește mai mult OUT cu Polonia Hagi pierde unul dintre jucătorii săi esențiali pentru următorul meci din Liga Națiunilor

ROMÂNIA - SUEDIA 0-1 . Răzvan Marin: „Din păcate nici nu avem noroc, nu ne intră nimic”

„E greu, e o nouă seară tristă pentru noi şi pentru toţi românii. Cu toate că astăzi am făcut un joc destul de bun, mai ales în a doua repriză.

Din păcate, nici nu avem noroc, nu ne intră nimic. E greu de spus. Ne vom vedea în noiembrie şi cu siguranţă vom analiza foarte bine tot ce s-a întâmplat.

Bineînţeles că trebuie să ne adaptăm cât mai repede la ce ne cere Mister şi trebuie să o facem cât mai bine, suntem jucători de echipă naţională şi lucrurile astea trebuie să le prindem cât se poate de repede.

Repet, am făcut un joc destul de bun, mai ales în a doua repriză, ne-am creat ocazii, am avut posesia. Suedia cred că a avut maxim două ocazii de poartă din care ne-a dat şi golul.

E greu de vorbit, sunt foarte dezamăgit de rezultate. Nu avem ce să facem, nu am o explicaţie, trebuie să mergem înainte şi să muncim foarte mult, să aducem, din nou, rezultate pozitive României”, a declarat Răzvan Marin, citat de as.ro.

Jucătorul lui AEK Atena a avut și un mesaj pentru cei aproape 50.000 de spectatori prezenți pe Arena Națională:

„Le mulţumesc fanilor pe această cale, chiar şi astăzi ne-au arătat că sunt alături de noi. Sunt dezamăgit în primul rând pentru suporteri, ei sunt mereu alături de noi, ne susţin, ne oferă căldură, dar nu am putut să îi bucurăm cu rezultate bune”.

Răzvan Marin: „Bineînţeles că îmi doresc să rămână Gică Hagi”

Marin a explicat că nu există vreo problemă de comunicare între jucători și selecționerul Gică Hagi în ceea ce privește cerințele tactice ale acestuia.

De asemenea, mijlocașul a vorbit și despre o posibilă plecare a „Regelui”.

„Cred că de înţeles am înţeles cu toţii ce vrea domnul Hagi, ştiţi foarte bine că tot timpul cere un joc ofensiv, un joc de posesie şi apoi un joc de tranziţie negativă în care trebuie să ne apărăm mult mai bine. Cred că pe defensivă am avut problemele cele mai mari în aceste meciuri. Cu toate că şi în Suedia am arătat momente bune, cu Bosnia a fost un meci mai dificil.

Cu Polonia am început foarte bine primele 20-25 de minute, în repriza a doua a venit dezastrul. Cum am spus şi astăzi, am făcut un joc mai bun decât Suedia, dar am pierdut.

Bineînţeles că îmi doresc să rămână, sunt sigur că şi dânsul îşi doreşte să continue treaba alături de noi. Nu este uşor. E un drum greu, un drum lung. Trebuie să rămânem împreună, să rămânem uniţi. Apoi vin calificările în primăvară, în martie.

Atunci trebuie să fim de două ori mai montaţi, mai concentraţi, ca să ne calificăm la European”, a concluzionat Răzvan Marin.

Jucătorul de 30 de ani va fi indisponibil pentru următorul meci al României, programat pe 14 noiembrie, cu Polonia, după ce a văzut al doilea cartonaș galben în decurs de patru meciuri.

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 4 10 2. Bosnia 4 8 3. Polonia 4 4 4. România 4 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport