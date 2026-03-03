Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 03.03.2026, ora 09:13
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 10:39
  • Amenințată cu depunctarea, CFR Cluj a anunțat că va achita impresarului Cătălin Sărmășan datoria de 200.000 de euro stabilită de TAS.
  • Motivarea Tribunalului de la Lausanne explică mecanismul financiar care a provocat litigiul.
  • CFR a transformat ratele din transferul lui Răzvan Sava la Udinese într-o sumă disponibilă imediat.

CFR Cluj a evitat depunctarea în urma litigiului pierdut la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) cu impresarul Cătălin Sărmășan, după ce clubul din Gruia a anunțat că va achita datoria de aproximativ 200.000 de euro stabilită prin hotărârea internațională.

CFR Cluj: „Am rezolvat. Nu se pune problema de nicio depunctare”

Președintele CFR, Iuliu Mureșan, a declarat la Digi Sport: „Am rezolvat. Acum urmează să o plătim. Avem banii, este totul în regulă. Nu se pune problema de nicio depunctare”, a spus Iuliu Mureșan, la Digi Sport. CFR Cluj ar fi ajuns la un acord cu Cătălin Sărmășan pentru plata datoriei în rate.

Dacă suma nu ar fi fost achitată, clubul din Gruia s-ar fi expus unor sancțiuni sportive, inclusiv depunctării. Un asemenea deznodământ ar fi putut schimba configurația clasamentului, iar FCSB ar fi avut șansa să îi ia locul CFR-ului în play-off.

Litigiul dintre CFR Cluj și impresarul Cătălin Sărmășan are la bază transferul portarului Răzvan Sava (23 de ani) la Udinese, mutare realizată în august 2024, pentru suma de 2.537.500 de euro.

Motivarea TAS explică litigiul CFR Cluj - Cătălin Sărmășan

Potrivit motivării TAS, conform contractului de reprezentare, Sărmășan avea dreptul la un comision de 10% din valoarea transferului, diminuat cu 5% contribuția de solidaritate FIFA, în total 241.062,50 euro.

CFR Cluj și Sărmășan au semnat un acord care prevedea plata comisionului proporțional cu tranșele încasate din transfer.

Suma de 2.537.500 de euro convenită cu Udinese urma să fie plătită în 5 rate egale de câte 507.500 euro, între 30 august 2024 și 30 septembrie 2026.

CFR Cluj a primit prima tranșă direct de la Udinese, pe 2 septembrie 2024, fără ca agentul să fie notificat. Ulterior, clubul a făcut o mișcare financiară care avea să devină esența litigiului.

CFR Cluj a cesionat rate de 2.030.000 de euro către bancă pentru 1.928.500 de euro

Pentru a nu mai aștepta încasarea fiecărei tranșe la scadență, CFR Cluj a semnat pe 17 septembrie 2024 un contract de factoring cu Internationales Bankhaus Bodensee AG (IBB) din Germania.

Practic, în loc să încaseze 2.030.000 de euro în patru tranșe pe parcursul a doi ani, CFR Cluj a cesionat către bancă dreptul de a încasa aceste tranșe, primind în avans suma netă de 1.928.500 de euro, după deducerea comisioanelor și a costurilor operațiunii de factoring, în valoare de 101.500 de euro.

Astfel, clubul a obținut lichidități imediate, chiar dacă suma primită era mai mică decât valoarea nominală a tranșelor.

CFR Cluj a înregistrat la Registrul Național de Publicitate Mobilieră cesiunea către IBB Bank a tranșelor rămase de la Udinese, astfel:

  • A doua tranșă: 482.125 euro, scadența 30 martie 2025;
  • A treia tranșă: 482.125 euro, scadența 30 septembrie 2025;
  • A patra tranșă: 482.125 euro, scadența 30 martie 2026;
  • A cincea tranșă: 482.125 euro, scadența 30 septembrie 2026.

CFR Cluj i-a plătit lui Sărmășan 48.000 de euro

După mai multe notificări, termene la comisiile FRF și discuții telefonice purtate de Cătălin Sărmășan cu Ioan Varga, CFR Cluj i-a plătit agentului comisionul pentru prima tranșă încasată de la Udinese, în valoare de 48.212,50 de euro pe 19 martie 2025. Restul a rămas restant.

În fața TAS, CFR Cluj a susținut că plata comisionului către impresar nu ar fi fost datorată integral până la încasarea efectivă a fiecărei tranșe de la Udinese.

Practic, clubul a încercat să prezinte cesiunea creanțelor către banca germană ca pe un simplu împrumut garantat, pentru a amâna plata comisionului.

Tribunalul de la Lausanne a respins însă acest argument considerând că odată cesionate creanțele, CFR Cluj a încasat efectiv banii în avans de la Internationales Bankhaus Bodensee AG.

Astfel, plata comisionului către agent trebuie calculată proporțional din sumele încasate, indiferent dacă acestea au venit direct de la Udinese sau prin bancă.

Decizia TAS în cazul CFR Cluj - Cătălin Sărmășan

Astfel, CFR Cluj a fost obilgată să-i plătească impresarului Cătălin Sărmășan suma restantă de 212.050 de euro:

  • 192.850 de euro - restul comisionului datorat (TVA inclus);
  • 3.800 de euro - penalitate pentru neinformarea agentului despre încasarea unei tranșe;
  • 15.400 de euro - penalitate pentru întârzierea plății.

TAS a informat FRF, iar Comisia de Disciplină și Etică, reunită luni, 2 martie, a amânat validarea soluției pentru miercuri, 4 martie.

