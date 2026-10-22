Leipzig cu poantele, Real cu punctele 😄 Nemții au pierdut pe teren, dar au făcut  show pe X cu autoironie și glume la adresa adversarilor

Real Madrid a câștigat pe teren în fața lui RB Leipzig, scor 4-1, dar nemții au abordat diferit relatările în social media.

De la ironii la adresa palmaresului madrilenilor până la glume cu fostul jucător, Yan Diomande, acum la Madrid, clubul german a arătat că știe să joace și în afara terenului.

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Contul în limba engleză al lui Leipzig, @RBLeipzig_EN, nu s-a limitat la postările obișnuite dinaintea, din timpul sau după meci.

Leipzig, spectacol în social media. Autoironie și glume la adresa lui Real Madrid

Una dintre cele mai savuroase postări a vizat succesul madrilenilor în Liga Campionilor, prezentându-l ca pe o formă de laudă exagerată. Mesajul a fost însoțit de un videoclip cu trofeele câștigate de Real Madrid, un palmares pe care orice club din lume și l-ar dori:

„Ooh look at me, I'm Real Madrid and I've won a million Champions Leagues. Grow up”. (n.r. - „Oh, uitați-vă la mine, sunt Real Madrid și am câștigat un milion de Ligi ale Campionilor. Mai maturizați-vă!”.

Ooh look at me, I'm Real Madrid and I've won a million Champions Leagues. Grow up. https://t.co/gErsUJYsYy — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 21, 2026

O altă postare a apărut ca răspuns la mesajul lui Real Madrid care își anunța „11”-le de start, din care lipsea Yan Diomande:

„We don't mind playing Diomande if you're not going to” (n.r. - „Nu ne deranjează să-l jucăm noi pe Diomande dacă voi nu o faceți”).

We don't mind playing Diomande if you're not going to — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 21, 2026

După golul marcat de Diomande în minutul 87, pe X, adminul a scris: „😳 Diomande finally gets Mourinho out of his seat. Special goal. Couldn't help himself” (n.r. - „Diomande reușește în sfârșit să-l ridice pe Mourinho de pe scaun. Gol special. Nu s-a putut abține”.

😳 Diomande finally gets Mourinho out of his seat. Special goal. Couldn't help himself. ⏱️ 87' | 4-1 | #RMARBL — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 21, 2026

Apoi, contul de X al lui Leipzig a dat share unei postări cu Diomante cerând scuze că a marcat în poarta fostei sale echipe și a atașat o imagine amuzantă:

https://t.co/Y7aYRAfg7u — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 21, 2026

Finalul a fost la fel de spectaculos pe contul de social media al germanilor. Poate cel mai bun exemplu de autoironie a venit după terminarea partidei:

„Second best in the second half. Real take the points” (n.r. - „Pe locul doi în repriza a doua. Real ia punctele”).

Second best in the second half. Real take the points. ⏱️ FT | 4-1 | #RMARBL https://t.co/DlS4vh2svX — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 21, 2026

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