De la națională la terapie intensivă Infarctul suferit la 25 de ani i-a încheiat cariera în sport. Apoi, a devenit cardiolog și salvează inimile copiilor

La 25 de ani, Alejandro „Turco” Allub (acum în vârstă de 49 de ani) juca pentru Argentina împotriva Noii Zeelande, una dintre cele mai puternice echipe de rugby din lume. La scurt timp după meci, a ajuns la terapie intensivă, în urma unui infarct provocat de o disecție a unei artere coronare.

Episodul din iunie 2001 i-a schimbat radical viața: a fost nevoit să renunțe la cariera internațională, s-a întors în Argentina, a terminat Facultatea de Medicină și a devenit cardiolog pediatru.

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În iunie 2001, argentinianul evolua la nivel profesionist pentru Perpignan, în Franța, și făcea parte din Los Pumas, echipa națională de rugby a Argentinei. Cariera sa era în plină ascensiune.

Povestea rugbistului care a ajuns medic după ce a fost forțat să renunțe la sport

După partida împotriva reprezentativei Noii Zeelande, însă, a început să simtă dureri în piept. Ceea ce părea, inițial, o chestiune minoră s-a dovedit a fi o problemă gravă. Diagnosticul a pus capăt carierei sale la nivel internațional și l-a obligat să-și regândească viitorul.

„Am trecut de la a juca împotriva All Blacks la terapie intensivă”, povestea Allub, într-un interviu acordat postului argentinian Cadena 3.

Astăzi, fostul rugbist își folosește experiența profesională și cunoștințele medicale pentru a îngriji copii cu afecțiuni cardiace.

Născut și format în Cordoba, Allub a jucat pentru Jockey Club Cordoba, înainte de a ajunge la echipa națională a Argentinei. A debutat pentru Los Pumas în 1997 și a devenit parte a unei generații care a schimbat istoria rugby-ului argentinian.

Momentul de referință a venit în 1999, la Cupa Mondială din Țara Galilor. Argentina a reușit atunci, pentru prima dată, să se califice în sferturile de finală ale competiției, după o victorie decisivă împotriva Irlandei.

Allub a participat la toate cele cinci meciuri disputate de echipa sa la turneu și a înscris un eseu în partida câștigată împotriva reprezentativei statului Samoa.

După turneul final, Allub și-a continuat cariera în Franța, la Perpignan. Evolua într-un campionat competitiv, juca pentru naționala Argentinei și avea perspectiva de a rămâne în circuitul rugby-ului de elită.

În acel moment, Allub era student în anul al cincilea la Medicină și încerca să-și continue pregătirea universitară în paralel cu obligațiile unui sportiv profesionist.

29 de selecții a bifat Allub pentru Argentina

Ziua în care s-a schimbat tot: a făcut infarct

Pe 23 iunie 2001, Argentina a pierdut cu 67-19 în fața Noii Zeelande, la Christchurch.

După meci, Allub a simțit o senzație puternică de arsură în piept și dificultăți care nu puteau fi explicate prin simpla oboseală acumulată în timpul jocului.

Într-un interviu acordat publicației La Nacion în 2007, fostul internațional își amintea că, inițial, nici el nu a înțeles gravitatea simptomelor:

„M-am gândit chiar că înghițisem proteza dentară”, relata acesta, explicând că, la început, manifestările fuseseră confundate cu o problemă gastrică.

Simptomele au continuat și în ziua următoare. După ce echipa a călătorit spre Auckland, Allub a încercat să participe la antrenament, dar starea lui s-a înrăutățit. A solicitat ajutor medical, iar investigațiile au indicat o problemă coronariană gravă.

Diagnosticul? Infarct miocardic asociat unei disecții coronariene, o afecțiune în care apare o ruptură în peretele unei artere coronare, putând compromite circulația sângelui către mușchiul inimii.

„Când semnezi un contract profesionist, îți fac o examinare exhaustivă. Ajungi să consideri de la sine înțeles că jucătorul este sănătos”, explica el în 2019, într-o discuție despre afecțiunile cardiace ale sportivilor.

Întoarcerea în Argentina și renunțarea la visul internațional

Recuperarea a însemnat mai mult decât depășirea unei urgențe medicale. Allub a trebuit să accepte că nu mai putea continua în aceleași condiții cariera pentru care muncise ani întregi.

În iulie 2001, rugbistul renunța la Perpignan și revenea în Argentina, pentru a-și relua studiile. La acel moment, el mai avea de trecut șase examene pentru a încheia anul universitar: „Este aproape sigur că nu voi mai juca, cel puțin la nivel internațional”, spunea el în perioada imediat următoare episodului cardiac.

Decizia a fost cu atât mai dificilă cu cât sportivul se afla într-un moment important al carierei, însă era conștient că evitase o tragedie: „Știu că am scăpat foarte ieftin. Aș fi putut să mor”, mărturisea el în 2007.

Medicina, un nou început

N-a făcut un capăt de lume din încheierea prematură a carierei sportive, deși recunoaște că i-a fost greu. S-a întors la Facultatea de Medicină, a reluat studiile și a reușit să finalizeze pregătirea universitară într-un interval scurt.

Când am suferit infarctul, mi-a venit în minte Facultatea de Medicină. Am revenit la studii. Eram în anul al cincilea. Am trecut 14 materii într-un an și am absolvit. Din fericire, m-am agățat de Medicină. Alejandro Allub

Ulterior, a ales pediatria și s-a specializat în cardiologie pediatrică, domeniu în care îngrijește copii cu malformații și afecțiuni cardiace.

Allub a lucrat la Spitalul de Copii din Cordoba, instituție pe care a și condus-o timp de doi ani.

„Sunt foarte bine la spitalul de copii, acolo îmi permit să fac medicină cu adevărat”, mărturisea el.

Revenirea pe teren, în ciuda avertismentelor

Povestea nu s-a încheiat însă cu abandonarea definitivă a rugby-ului. După o perioadă de aproximativ trei ani în care nu a mai jucat, Allub a revenit în 2004 la rugby-ul de club, pentru Jockey Club Cordoba, și a evoluat și pentru selecționata provinciei.

Revenirea s-a produs în pofida rezervelor exprimate de medici, iar decizia a presupus monitorizare și asumarea unor riscuri medicale. Fusese nevoit să semneze un document prin care își asuma responsabilitatea pentru riscurile pe care le presupunea revenirea.

Allub a recunoscut că alegerea sa putea avea consecințe grave: „A ieșit bine, dar ar fi putut să iasă rău”.

A continuat să joace la nivel de club și a rămas conectat la rugby până la vârsta de 41 de ani, fără să revină însă la nivelul internațional de performanță de dinaintea infarctului.

Îi încurajează pe sportivi să se ocupe și de studii

Experiența lui Allub a căpătat o nouă semnificație odată cu activitatea sa medicală.

În calitate de cardiolog pediatru, fostul rugbist a vorbit public despre dificultatea cu care un sportiv poate accepta că o problemă de sănătate îl împiedică să mai concureze.

„Este foarte greu când o problemă de sănătate te obligă să renunți la sport.

Sportul mi-a dat multă disciplină și constanță”, a mărturisit Allub într-un interviu în care insistat asupra importanței educației și a posibilității de a combina sportul cu studiile, în loc ca unul să îl excludă pe celălalt.

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