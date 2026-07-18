Clauză de 30 de milioane Jucătorul de la FCSB care l-a impresionat pe patron în meciul cu FC Argeș: „I-am zis lui MM să schimbe suma”

Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că îi va mări clauza de reziliere lui Ricardo Pădurariu (19 ani).

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Fundașul stânga a revenit în această vară la roș-albaștri, după împrumutul la Corvinul Hunedoara.

Eligibil pentru regula U21, Pădurariu a fost titularizat de Marius Baciu în meciul cu FC Argeș, 2-0, prima partidă al noului sezon, iar evoluția sa l-a impresionat pe Becali.

Gigi Becali îi mărește clauza lui Ricardo Pădurariu: „30 de milioane de euro”

Patronul celor de la FCSB a declarat că deja l-a contactat pe Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA al echipei, pentru a-i mări clauza lui Pădurariu.

Mai mult, Becali a dezvăluit că tânărul fundaș lateral va fi greu de scos din primul „11”.

„I-am zis lui MM să-i schimbe clauza lui Pădurariu, era de 10 și i-am zis să-i facă 30 de milioane de euro. Dacă la 19 ani joacă așa, e jucător de echipe mari.

O să îi dau și lui bani în plus, pentru că merită băiatul. Joacă titular, nu mai poate să-l schimbe nimeni de acolo.

Cel mai mult dintre toți mi-a plăcut puștiul ăsta azi”, a declarat Gigi Becali la emisiunea „Digi Sport Special”.

550.000 de euro este cota lui Ricardo Pădurariu, potrivit transfermarkt.ro

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Gigi Becali: „O să fie meciuri în care o să joace el joi și Radunovic duminică”

Becali a continuat să-l laude pe Pădurariu și a dezvăluit cum intenționează FCSB să împartă minutele între acesta și Radunovic.

„E foarte stabil pe picioare, nu-l poți dribla, e foarte ager. Când pasează, nu se precipită. În plus de asta, la vârsta lui să urce așa în atac e mare lucru!

Poate jucăm și-n Europa cu el, dacă joacă așa. O să fie meciuri în care o să joace el joi și Radunovic duminică. Acum avem underi destui. Azi am avut 4 în teren”, a declarat Becali la Prima Sport.

VIDEO Ce a declarat Pădurariu după meci

Am avut emoții în primele minute. Este un alt nivel în Liga 1. Îl cunoșteam deja pe Bîrligea și m-am acomodat foarte bine la FCSB. Aici este mai multă presiune. Eu sper să joc cât mai mult și cât mai bine. Le cer fanilor sa ne susțină. Tata mi-a scris după meci, la fel și familia mea. Mi-au spus să joc cât mai mult și să dau tot ce am mai bun. Idolul meu e Alphonso Davies. Ricardo Pădurariu

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