Rick Macci (71 de ani), fost antrenor al Serenei Williams, a vorbit despre problemele cu care se confruntă Aryna Sabalenka (28 de ani, #3 WTA) la finalul sezonului 2026.

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În opinia americanului, mentalitatea puternică și spiritul de luptă, care au ajutat-o pe jucătoarea din Belarus să ajungă în topul WTA, par să devină acum principalele sale probleme pe teren.

Rick Macci, avertisment pentru Aryna Sabalenka: „E pe o pantă extrem de alunecoasă”

Macci a explicat că instinctul competitiv al fostei lidere WTA se întoarce acum împotriva ei.

„Sabalenka este pe o pantă extrem de alunecoasă în cariera ei. Cea mai mare forță a sa a devenit acum o slăbiciune. Era o luptătoare brutală, capabilă să se bată în orice moment, oriunde și împotriva oricui.

Acum se deconectează în mod regulat și ajunge să concureze împotriva ei însăși”, a afirmat Rick Macci, potrivit puntodebreak.com.

Dincolo de blocajul mental, Macci atrage atenția asupra limitelor sportivei din Belarus, menționând că Sabalenka rămâne vulnerabilă și lipsită de răspuns atunci când jocul de atac nu îi funcționează.

Defensiva ei este una obișnuită și are foarte puține unelte în trusa de scule pentru a se adapta sau pentru a găsi un plan B. Rick Macci, antrenor de tenis

Rick Macci, despre Sabalenka: „Are nevoie de o intervenție psihologică”

Cu toate acestea, americanul afirmă că sportiva are resursele de a reveni în elită dacă va recunoaște problema și va apela la ajutor specializat.

„Sabalenka poate să schimbe lucrurile dacă vrea. Nu există nicio pastilă magică și niciun sos secret. A demonstrat ce poate, a trecut prin asta și este o campioană.

Tenisul este un joc de câțiva centimetri de la o ureche la cealaltă, în special la cel mai înalt nivel. Mintea controlează corpul.

Subconștientul ei este acum atât de încărcat de îndoială, furie și frică, încât este blocată într-o buclă mentală negativă și nu mai poate găsi acea viteză pozitivă și dominantă de altădată”.

Are nevoie de o intervenție psihologică dacă este dispusă măcar să se reseteze, pentru că altfel toate antrenamentele fizice nu contează și sunt degeaba. Rick Macci, antrenor de tenis

Macci a concluzionat că startul noului an competițional va oferi rapid răspunsul cu privire la viitorul Arynei: „Vom vedea foarte repede în 2027 ce se întâmplă cu Sabalenka”.

A doua jumătate a sezonului 2026, mult sub așteptări pentru Aryna Sabalenka

După ce a bifat „Sunshine Double” (câștigarea Miami Open și Indian Wells în același an) la începutul lui 2026, Sabalenka nu a mai obținut niciun titlu după luna martie, a pierdut primul loc mondial și a căzut pe poziția a treia în clasamentul WTA, după Elena Rybakina și Mirra Andreeva.

La Turneul Campioanelor, Aryna a obținut o singură victorie și a fost eliminată încă din faza grupelor.

Pe parcursul competiției, a irosit un avantaj de 4-1 în fața Mirrei Andreeva și a cedat inexplicabil în fața Elinei Svitolina, meci în care a pierdut șase game-uri consecutive în setul decisiv.

35 de erori neforțate a comis Aryna Sabalenka în meciul cu Elina Svitolina de la WTA Finals

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