Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) a învins-o pe Coco Gauff (22 de ani, #3 WTA) în finala Miami Open și a câștigat turneul pentru a doua oară consecutiv.

Liderul mondial a devenit a cincea jucătoarea din istorie care a completat „Sunshine Double”. Detalii, mai jos.

Aryna Sabalenka și Coco Gauff s-au duelat, sâmbătă, în finala turneului Miami Open. Jucătoarea din Belarus s-a impus cu scorul de 6-2, 4-6, 6-3, după o partidă care a durat două ore și 11 minute.

Aryna Sabalenka a câștigat Miami Open

Aryna Sabalenka a început perfect finala de la Miami Open. Liderul mondial a dominat de la început, reușind un break încă din primul game.

Coco Gauff nu a avut nicio șansă în setul inaugural, Sabalenka reușind să se impună cu scorul de 6-2 după doar 38 de minute de joc.

Jucătoarea americană și-a revenit în setul setul și a făcut singurul break în al zecelea game.

Sabalenka a fost enervată și de un fan prezent în tribune, tenismena având un schimb de replici cu acesta. Arbitrul partidei l-a avertizat pe suporter, apoi s-a continuat jocul.

În setul decisiv, liderul WTA nu i-a mai acordat nicio șansă lui Coco Gauff și s-a impus fără emoții cu scorul de 6-3. Astfel, Aryna Sabalenka a câștigat Miami Open pentru a doua oară consecutiv, după succesul din 2025.

Sabalenka a devenit și a cincea jucătoare din istoria tenisului care a completat „Sunshine Double”. Această distincție se referă la câștigarea Miami Open și Indian Wells în același an.

Jucătoarele care au mai reușit această performanță sunt Steffi Graf (1994, 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) și Iga Swiatek (2022).

WOMEN TO WIN SUNSHINE DOUBLE:



Steffi Graf (1994, 1996)

Kim Clijsters (2005)

Victoria Azarenka (2016)

Iga Swiatek (2022)

Aryna Sabalenka (2026) — José Morgado (@josemorgado) March 28, 2026

În plus, Sabalenka a egalat-o pe Iga Swiatek în topul jucătoarelor cu cele mai multe titluri WTA 1.000 de la introducerea formatului în 2009 (au câte 11). Serena Williams este pe primul loc, cu 13 titluri.

1.151.380 de dolari a câștigat Aryna Sabalenka după triumful de la Miami Open

„Coco, ești atât de bună la discursuri”

La finalul partidei, Coco Gauff a lăudat-o pe Aryna Sabalenka.

„E incredibil să pot vorbi pe această arenă. Am crescut venind la toate meciurile celor de la Miami Dolphins (n.r. - echipă de fotbal american). Este foarte tare să fiu pe această scenă.

În primul rând, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Cred că au fost câteva săptămâni dificile pentru mine, dar mereu m-a ajutat să trec peste. Sunt recunoscătoare că sunt aici, în finală. Tot meritul este al Lui.

Apoi, Aryna, felicitări. Am avut multe confruntări. Multe finale. Mă determini să devin o jucătoare mai bună. Felicitări pentru tot succesul, pe teren și în afara lui. Ești o mare luptătoare. Sper să mai jucăm de multe ori, cred că așa va fi. Felicitări și echipei tale. Este mereu o plăcere să vorbesc cu voi în circuit”, a spus Coco Gauff.

Auzind cuvintele spuse de adversara sa, Aryna Sabalenka a replicat:

„Coco, ești atât de bună la discursuri încât, sincer, nu știu ce aș mai putea spune. Vreau să încep cu tine. Ești o luptătoare. Și tu mă determini foarte mult să devin o jucătoare mai bună.

Îmi place rivalitatea noastră. Ești incredibilă. Mă bucur să te văd din nou în finale. Sper cu adevărat să mai jucăm de multe ori. Felicitări ție și echipei tale pentru o treabă extraordinară”, a adăugat liderul mondial.

Titlul de la Miami Open este al 23-lea din palmaresul Arynei Sabalenka.

Parcursul Arynei Sabalenka la Miami Open:

7-6, 6-5 cu Ann Li

6-4, 6-2 cu Caty McNally

6-3, 6-4 cu Qinwen Zheng

6-4, 6-4 cu Hailey Baptiste

6-4, 6-3 cu Elena Rybakina

6-2, 4-6, 6-3 cu Coco Gauff

VIDEO: cele mai noi imagini din sport