- România este naționala cu a treia cea mai slabă apărare din Liga Națiunilor, după 5 etape disputate.
- „Tricolorii” vor mai juca un singur meci în faza grupelor, cu Bosnia, marți, începând cu ora 21:45.
„Tricolorii” au obținut, sâmbătă, prima victorie din actuala ediție a competiției europene, 2-1 contra Poloniei, însă nu au scăpat nici de această dată fără gol primit.
Doar două echipe naționale se regăsesc sub reprezentativa noastră în topul celor mai multe goluri încasate.
România, a treia cea mai slabă defensivă din Liga Națiunilor
După primele 5 meciuri disputate, naționala României a încasat un total de 14 goluri, având a treia cea mai slabă apărare din întreaga competiție, la care participă 54 de echipe.
Sub „tricolorii” lui Gică Hagi se mai află doar Croația și San Marino, cu 16, respectiv 25 de goluri primite.
San Marino a jucat și meciul cu numărul 6 duminică, fiind învinsă de Finlanda, scor 7-2, însă înaintea ultimei etape încasase deja 18 goluri.
În cazul Croației, 7 dintre cele 16 goluri au fost primite în partida de pe teren propriu cu Anglia.
În rândul naționalelor cu cele mai multe goluri marcate, Anglia este lider cu 16 reușite, în timp ce Olanda și Spania împart locul doi, cu 14 goluri fiecare.
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)
Clasamentul grupei B4
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Suedia
|5
|13
|2. Bosnia
|5
|8
|3. Polonia
|5
|4
|4. România
|5
|3