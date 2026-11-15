România este naționala cu a treia cea mai slabă apărare din Liga Națiunilor, după 5 etape disputate.

„Tricolorii” vor mai juca un singur meci în faza grupelor, cu Bosnia, marți, începând cu ora 21:45.

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„Tricolorii” au obținut, sâmbătă, prima victorie din actuala ediție a competiției europene, 2-1 contra Poloniei, însă nu au scăpat nici de această dată fără gol primit.

Doar două echipe naționale se regăsesc sub reprezentativa noastră în topul celor mai multe goluri încasate.

România, a treia cea mai slabă defensivă din Liga Națiunilor

După primele 5 meciuri disputate, naționala României a încasat un total de 14 goluri, având a treia cea mai slabă apărare din întreaga competiție, la care participă 54 de echipe.

Sub „tricolorii” lui Gică Hagi se mai află doar Croația și San Marino, cu 16, respectiv 25 de goluri primite.

San Marino a jucat și meciul cu numărul 6 duminică, fiind învinsă de Finlanda, scor 7-2, însă înaintea ultimei etape încasase deja 18 goluri.

În cazul Croației, 7 dintre cele 16 goluri au fost primite în partida de pe teren propriu cu Anglia.

328 goals in 130 Nations League games so far ⚽ Most scored 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 16 🇳🇱 Netherlands, 🇪🇸 Spain 14 🇮🇸 Iceland 12 🇨🇭 Switzerland, 🇸🇰 Slovakia, 🇮🇹 Italy, 🇩🇰 Denmark 11 Most conceded 🇸🇲 San Marino 18 🇭🇷 Croatia 16 🇷🇴 Romania 14 🇹🇷 Türkiye 13 🇲🇰 North Macedonia, 🇨🇿 Czechia 12 Half of the Netherlands' 14 came in one night, Friday's 7-0 against Greece. Every result, every group 👉 https://t.co/nxqFFppnC4 — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 15, 2026

În rândul naționalelor cu cele mai multe goluri marcate, Anglia este lider cu 16 reușite, în timp ce Olanda și Spania împart locul doi, cu 14 goluri fiecare.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 5 13 2. Bosnia 5 8 3. Polonia 5 4 4. România 5 3

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