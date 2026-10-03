POLONIA - ROMÂNIA 6-0. Umilința „tricolorilor” de la Varșovia, în al treilea meci din Liga Națiunilor, a atras un interes uriaș în țară și a fost urmărită de un număr important de telespectatori.

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Selecționata antrenată de Gică Hagi a clacat și în Polonia, după ce o mai făcuse și în duelurile cu Suedia (1-2) și cu Bosnia (2-4).

Antena 1, lider de audiență cu partida Polonia – România 6-0

Suporterii echipei naționale au avut așteptări mari înaintea partidei de la Varșovia.

Interesul pentru meci s-a reflectat și în audiența TV: aproape 1,5 milioane de telespectatori au urmărit partida în fiecare minut, iar vârful a ajuns la 1,8 milioane, la ora 22:09, informează paginademedia.ro.

Antena 1 a câștigat lupta cu rivala Pro TV. Partida Polonia - România a început la ora 21:45, moment în care postul concurent difuza „Vocea României”.

La nivel național s-a înregistrat o diferență de 400.000 de telespectatori în favoarea postului Intact.

În mediul urban, partida Polonia - România a fost urmărită de aproape 900.000 de telespectatori în fiecare minut, cu aproximativ 200.000 mai mulți decât la Pro TV.

În ceea ce privește publicul comercial, format din persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, Antena 1 s-a clasat pe primul loc pe toate segmentele de audiență, înregistrând și cea mai mare cotă de piață, de 33%.

Per total, postul din trustul Intact a înregistrat 8,5 puncte de rating și o cotă de piață de 27,5%, devansând Pro TV, care a avut 6,2 puncte de rating și o cotă de piață de 19,8%.

FOTO. Polonia - România 6-0

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 3 7 2. Bosnia 3 5 3. Polonia 3 5 4. România 3 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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