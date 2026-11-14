„Zidul Galben” nu trădează! Naționala are 4 eșecuri, dar fanii au umplut Arena și cu Polonia: „România, România” cu torțe și petarde

ROMÂNIA - POLONIA. Arena Națională, din nou plină și sâmbătă seară. Echipa lui Gică Hagi venea după patru înfrângeri, dar marea galerie tricoloră n-a lipsit. A rămas fidelă naționalei

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Ultimul meci acasă al naționalei noastre în această ediție a Ligii Națiunilor, la jumătatea lui noiembrie, într-o seară friguroasă de sfârșit de toamnă, cu temperatura coborând amenințător spre zero grade.

Au fost aproape 50.000 de fani cu Suedia. Și cu Polonia s-a umplut Arena

Nici frigul nu a îndepărtat fanii de echipă. Nici rezultatele slabe. La 2-4 cu Bosnia, pe 28 septembrie, nu era nimeni pe Arenă pentru că aveam interdicție de la UEFA, am jucat cu porțile închise.

La 0-1 cu Suedia, pe 5 octombrie, aproape s-a umplut stadionul la București: 49.426 de spectatori.

Și acum, împotriva Poloniei, se aștepta cu numărul lor să depășească 40.000 cu mult.

„Zidul Galben” a rămas fidel naționalei chiar și după atâtea eșecuri

Au trecut doi ani și jumătate de la performanța „tricolorilor” la Euro, nu mai câștigăm cu nimeni, am pierdut primele patru meciuri jucate în Liga Națiunilor B, dar „Zidul Galben” a rămas fidel, nu a trădat naționala.

A plecat Edi Iordănescu după Euro 2024, a venit Mircea Lucescu, am ratat calificarea la Mondial, a venit Gică Hagi și avem patru eșecuri în patru etape de Nations League și totuși marea masă de suporteri e pe Arena Națională.

Mesajul fanilor polonezi pe Arenă: „Copiii Europei merită să crească în siguranță”

Polonezii n-au lipsit sâmbătă seara. Au venit și ei mulți, cum o fac mereu când joacă selecționata lor.

Trei mii de fani polonezi au ocupat trei sectoare în colțul inelului superior al peluzei Nord, dinspre bulevardul Pierre de Coubertin.

Au apărut devreme, afișându-și steagurile alb-roșii între ei sau sus de tot, chiar sub acoperiș. Fiecare trecuse orașul, regiunea, să se vadă că întreaga Polonie e lângă echipa lui Jan Urban.

În baza inelului, au prins un banner mare. Un steag național lung, pe care scria în engleză: „Copiii Europei merită să crească în siguranță”.

Toți fanii, pe singură voce: „România, România!”. Torțe și petarde în peluză

Când crainicul a anunțat primul nostru „11”, numele care a răsunat cel mai tare pe Arenă a fost al lui Gică Hagi. După el, Man și Ianis Hagi.

Nu ieșiseră încă echipele pe teren și s-a auzit: „România, România”. Vocea Poloniei a fost acoperită repede.

Suporterii au aplaudat naționala U17, prezentă pe stadion înainte să decoleze spre Qatar, la Mondialul categoriei lor de vârstă.

Toți susținătorii erau pregătiți de imn. Au cântat împreună cu Eusebiu Huțanu, tenor la Opera Națională.

Și apoi tare, toți: „România, România, România”. În peluză, ultrașii Uniți sub Tricolor au aprins torțe și au aruncat petarde. Start!

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