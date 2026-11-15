România, insultată de polonezi Remarci de maidan la adresa „tricolorilor”: „Slabi! Trupă de dansuri folclorice” » Trei români luați la țintă

Jurnalistul polonez Mateusz Borek a lansat o serie de remarci jignitoare la adresa naționalei României, după partida câștigată de „tricolori” în etapa #5 din Liga Națiunilor.

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„Tricolorii” s-au impus cu 2-1 în partida de pe Arena Națională, însă analiza jurnalistului dinaintea meciului l-a făcut să creadă că adversarul va fi mult mai accesibil.

Mateusz Borek: „Când am analizat obiectiv echipa adversă, am văzut un ansamblu de cântece și dansuri”

După meci, Borek a insultat mai mulți jucători români, în frunte cu Ianis Hagi, Coubiș și Drăgușin.

„Suporterii mă iau la rost pe rețelele sociale pentru că am spus că Polonia va învinge România cu 3-1. Pur și simplu, când am analizat realist echipa adversă, am văzut o trupă de dansuri folclorice. Pentru mine, este o echipă slabă.

În primele 12 minute ale meciului de sâmbătă, România a arătat ca o echipă de amatori. Andrei Coubiș, cel cu numărul 4, habar nu avea ce se întâmplă. Se vede că recordul lor la jonglerii (n.red. - pase consecutive) este de patru atingeri, după care intră în panică de fiecare dată.

Când Ianis Hagi executa loviturile libere, se uita de fiecare dată la tatăl său, ca să vadă unde trebuie să centreze. Tatăl trebuia să-i dea binecuvântarea pentru a trimite mingea acolo unde voia.

Drăgușin? Trebuie să aibă ceva la mână cu care îl șantajează pe președintele Fiorentinei. Este imposibil să joci fotbal în halul acesta și, în același timp, să evoluezi în Serie A”, a transmis Borek, potrivit kanalsportowy.pl.

🗣️ @BorekMati: Kibice rozliczają mnie za to, że typowałem 3:1 dla reprezentacji Polski. Ja po prostu patrzyłem realnie na Rumunię i dla mnie to jest zespół pieśni i tańca, po prostu słaby zespół. Jak zobaczyłem pierwsze 12 minut, no to Rumunia wyglądała jak zespół zakładowy. Stary, ten Coubis z „czwórką” w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Hagi, wykonując rzuty wolne, za każdym razem patrzył na tatę, gdzie ma bić. — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) November 15, 2026

România și Polonia luptă acum pentru evitarea ultimului loc în grupă. „Tricolorii” vor înfrunta Bosnia la Zenica, în timp ce polonezii primesc vizita Suediei, ambele partide fiind programate marți, de la 21:45.

Clasamentul grupei B4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 5 13 2. Bosnia 5 8 3. Polonia 5 4 4. România 5 3

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