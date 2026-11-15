„Eram pregătit să-l înving pe Lewandowski” Marius Corbu, emoționat după debutul cu victorie: „N-am avut curaj să mă gândesc la ce trăiesc acum” +45 foto
Marius Corbu. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

„Eram pregătit să-l înving pe Lewandowski” Marius Corbu, emoționat după debutul cu victorie: „N-am avut curaj să mă gândesc la ce trăiesc acum”

alt-text Ștefan Neda , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 01:02
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 01:02
  • România - Polonia 2-1Marius Corbu (24 de ani) a reacționat după debutul la naționala mare, sub comanda lui Gică Hagi.
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Jucătorul de la Ferencvaros a fost introdus în minutul 67 în locul lui Ianis Hagi și, într-o declarație plină de entuziasm, a explicat cum și-a clădit parcursul și încrederea de până acum.

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România - Polonia 2-1. Marius Corbu: „N-am avut curaj să mă gândesc la lucrurile pe care le trăiesc acum”

„Pentru mine, în mod special, e o seară de vis. Și pot doar să le spun un mare «mulțumesc» celor care au crezut în mine.

(n.r. - de unde a provenit siguranța din jocul său) Am lucrat mult în ultimii ani la mentalul meu și încerc să-mi fac jocul indiferent de adversar sau de teren.

Mi-a urat succes (n.r. - Hagi, la schimbare), iar restul depindea de mine. Pe mine m-a motivat mereu și, chiar dacă n-am fost în lotul final, am muncit în continuare și știam că într-o zi va veni.

Când eram copil nici n-am avut curaj să mă gândesc la lucrurile pe care le trăiesc acum. O iau pas cu pas, sigur că visez, dar, de unde am pornit eu… gândul meu era doar la următorul meci. Așa am reușit să clădesc această încredere.

Așteptam să fiu convoncat și, dacă vin la echipa națională, vin să câștig. Deci, eram pregătit să-l înving și pe Lewandowski”, a declarat Corbu, după meci.

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro

Galerie foto (45 imagini)

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
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Întrebat despre discuțiile privind o trecere a sa la naționala Ungariei, Corbu a răspuns:

„Nu, eu n-am fost eligibil să joc pentru ei în niciun moment. Am jucat pentru echipele naționale de juniori ale României și aici am dat mereu totul”.

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