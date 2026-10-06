Scene revoltătoare după România - Suedia FOTO. Banner vulgar împotriva lui Burleanu ținut de doi copii

Protestele la adresa conducerii Federației Române de Fotbal au continuat și în afara stadionului, după România - Suedia, scor 0-1.

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Printre mesajele îndreptate implicit și împotriva președintelui FRF, Răzvan Burleanu, s-a numărat și un banner cu un mesaj vulgar, afișat chiar în fața zonei VIP: „M*** Burleanu”.

Scene revoltătoare după România - Suedia

Dincolo de limbajul folosit și de nemulțumirile suporterilor față de actuala conducere a Federației, imaginile surprind însă un detaliu greu de trecut cu vederea, bannerul era ținut la vedere de doi copii.

Cei doi minori, cu fulare ale României la gât, au fost puși să afișeze mesajul obscen în zona prin care treceau numeroși suporteri la plecarea din stadion.

Momentul a fost fotografiat și filmat de mai multe persoane aflate în apropiere, nu doar de reprezentanții presei. Incidentul a fost doar ultimul dintr-o serie lungă de proteste împotriva FRF începute aseară, la meci. Pe tot parcursul jocului fanii au avut mesaje împotriva Federației, iar țintele au fost Burleanu, Stoichiță și Bodescu.

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