El apără cu Suedia! Varianta-surpriză aleasă de Gică Hagi pentru meciul de pe Arena Națională
Valentin Cojocaru/ Foto: sportpictures.eu
Nationala

El apără cu Suedia! Varianta-surpriză aleasă de Gică Hagi pentru meciul de pe Arena Națională

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 17:20
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 17:52
  • Valentin Cojocaru (31 de ani) va apăra poarta României în partida cu Suedia.
  • Partida se joacă de la ora 21:45 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Gică Hagi va schimba din nou portarul. În primele două meciuri ale campaniei din Liga Națiunilor (1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia), Ionuț Radu a fost titular între buturile „tricolorilor”.

Goalkeeperul celor de la Celta Vigo s-a accidentat ulterior, motiv pentru care Otto Hindrich a apărat în partida de coșmar cu Polonia, pierdută de România cu 0-6.

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Valentin Cojocaru, titular în poarta României cu Suedia

Chiar dacă fostul portar de la CFR Cluj nu a greșit la niciun gol primit de echipa națională în partida de la Varșovia, Hagi a luat decizia de a nu-l titulariza și în meciul cu Suedia de pe Arena Națională.

Din informațiile GOLAZO.ro, selecționerul va apela la serviciile lui Valentin Cojocaru, cel care își va face debutul sub tricolor într-un meci oficial.

Hagi îl cunoaște extrem de bine pe portarul de 31 de ani pe care l-a l-a avut în echipă la Viitorul și Farul, între ianuarie 2018 și iulie 2021, cu excepția unui retur de campionat (2019-2020), când a fost împrumutat la Voluntari.

Cojocaru a semnat cu Pogon Szczecin în septembrie 2023. Întâi împrumut de la Leuven, apoi transferat definitiv pentru 400.000 de euro, în 2024. E titular incontestabil în Polonia.

Valentin Cojocaru/ Foto: IMAGO Valentin Cojocaru/ Foto: IMAGO
Valentin Cojocaru/ Foto: IMAGO

De-a lungul carierei, fostul portar de la FCSB a bifat 14 meciuri la selecționata României U21 și 5 la România U19.

Valentin Cojocaru, acuze la adresa lui Edi Iordănescu

Pe parcursul mandatului lui Edi Iordănescu, portarul s-a declarat nemulțumit de faptul că nu era convocat, deși apăra constant în Polonia.

„Nu-mi stă în caracter să vorbesc despre alți jucători, dar s-a ajuns prea departe. Pot spune fără lipsă de modestie că portarul echipei naționale a făcut mai multe greșeli în ultimul an decât am făcut eu în toată cariera.

Mi se pare derutant că am fost selecționat la echipa națională când jucam la Viitorul, iar după ce am jucat la două echipe mai bune din campionate mai puternice nu am mai fost selecționat. Cu o seară înainte de a fi anunțat lotul final, antrenorul de portari (n.r. Fane Preda) m-a felicitat în urma conversației avute cu selecționerul pentru că urma să fiu convocat.

Spre surprinderea mea, a doua zi pe lista nu mă aflam eu, ci portarul de la FCSB din vremea aceea. Mi-am dat seama că impresarul e un criteriu important și faptul că nu am semnat cu cineva din România a deranjat”, declarase în trecut Valentin Cojocaru, potrivit prosport.ro.

Lotul României pentru meciul cu Suedia

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Tony Strata
  • Mijlocași: Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
  • Atacanți: Florin Tănase, Dennis Man, Valentin Mihăilă

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Suedia37
2. Bosnia35
3. Polonia35
4. România30

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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