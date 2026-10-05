Publicul nu-l iartă Ianis Hagi a fost huiduit de suporteri la România - Suedia!

- Ianis Hagi a început pe banca de rezerve meciul României cu Suedia, însă a fost trimis pe teren în repriza secundă. Momentul intrării sale a provocat o reacție dură în tribune.
În minutul 69, selecționerul Gheorghe Hagi a efectuat trei schimbări simultan. Pe teren au fost trimiși Cicâldău, Mihăilă și Ianis Hagi.
Ianis Hagi, huiduit pe Arena Națională
Ianis l-a înlocuit pe Stanciu și a preluat totodată și banderola de căpitan al echipei.
Momentul a fost însă însoțit de o reacție aprigă a unei părți a publicului. La anunțarea celor trei modificări, crainicul stadionului a păstrat pentru final numele lui Ianis Hagi. Când acesta a fost rostit din tribune s-au auzit huiduieli și fluierături.
Răspunsul tribunelor vine într-o perioadă în care Ianis a fost ținta mai multor critici din cauza evoluțiilor sale mai slabe.
Și statutul său de fiu al selecționerului Hagi nu a trecut neobservat în dezbaterile din jurul echipei naționale, iar nemulțumirea unei părți a publicului s-a făcut auzită chiar în momentul intrării sale pe teren.