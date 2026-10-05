Publicul nu-l iartă Ianis Hagi a fost huiduit de suporteri la România - Suedia! +33 foto
Ianis Hagi FOTO Imago
Nationala

Publicul nu-l iartă Ianis Hagi a fost huiduit de suporteri la România - Suedia!

alt-text Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto) , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 23:37
alt-text Actualizat: 06.10.2026, ora 00:59
  • Ianis Hagi a început pe banca de rezerve meciul României cu Suedia, însă a fost trimis pe teren în repriza secundă. Momentul intrării sale a provocat o reacție dură în tribune.
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În minutul 69, selecționerul Gheorghe Hagi a efectuat trei schimbări simultan. Pe teren au fost trimiși Cicâldău, Mihăilă și Ianis Hagi.

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Ianis Hagi, huiduit pe Arena Națională

Ianis l-a înlocuit pe Stanciu și a preluat totodată și banderola de căpitan al echipei.

Momentul a fost însă însoțit de o reacție aprigă a unei părți a publicului. La anunțarea celor trei modificări, crainicul stadionului a păstrat pentru final numele lui Ianis Hagi. Când acesta a fost rostit din tribune s-au auzit huiduieli și fluierături.

FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Răspunsul tribunelor vine într-o perioadă în care Ianis a fost ținta mai multor critici din cauza evoluțiilor sale mai slabe.

Și statutul său de fiu al selecționerului Hagi nu a trecut neobservat în dezbaterile din jurul echipei naționale, iar nemulțumirea unei părți a publicului s-a făcut auzită chiar în momentul intrării sale pe teren.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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