„Ați fost mai buni decât polonezii!” Mesajul selecționerului Suediei înainte de meciul cu România + Ce spune despre Hagi +7 foto
Graham Potter, selecționerul Suediei, la conferința de la Arena Națională. Foto: Raed Krishan
Liga Națiunilor

„Ați fost mai buni decât polonezii!” Mesajul selecționerului Suediei înainte de meciul cu România + Ce spune despre Hagi

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 04.10.2026, ora 17:35
alt-text Actualizat: 04.10.2026, ora 23:57
  • Graham Potter, antrenorul englez de pe banca Suediei, a vorbit azi cu presa pe Arena Națională înaintea meciului cu „tricolorii” (luni seară, la 21:45).
  • Ce a spus selecționerul scandinavilor despre naționala noastră și Gică Hagi, în rândurile de mai jos. 
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După un antrenament de o oră pe Arena Națională, Graham Potter și Victor Lindelof, selecționerul și căpitanul Suediei, au venit la conferința de presă.

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Potter: „Înainte de acel cartonaș roșu, România a fost mai bună decât Polonia”

Primele întrebări, legate de naționala noastră.

Nu a părut de acord că România e în cea mai slabă formă, chiar dacă vine după 0-6 cu Polonia.

„Înainte de acel cartonaș roșu, România a fost mai bună decât Polonia în primele 20 de minute, în care a creat câteva ocazii bune. Puteai vedea ce încerca să facă.

Au urmat eliminarea și penaltyul, o lovitură pentru o echipă în deplasare în fața Poloniei, care e o formație talentată.

Sunt lucruri care uneori se întâmplă în fotbal, te poți afla într-o situația rea”, a declarat Potter.

0-6 e un rezultat rău, așteptăm o reacție, un răspuns din partea României. Dar nu putem să ne gândim la situația lor, ci la cum să terminăm noi pozitiv această serie de meciuri. Graham Potter, selecționer Suedia

Potter: „Hagi are o experiență uriașă în fotbal, am cel mai mare respect pentru el”

Antrenorul englez a ezitat să-i ofere sfaturi lui Gică Hagi:

„Nu sunt în poziția să dau sfaturi, Hagi are o experiență uriașă în fotbal, am cel mai mare respect pentru el.

Antrenorii trebuie să-și asume responsabilitatea. Dar în fotbal e mereu altă zi, mâine e alt meci, intens.

Noi vrem să terminăm campania din septembrie-octombrie cu 10 puncte”.

Conferința Suediei înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Conferința Suediei înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Conferința Suediei înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Conferința Suediei înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Conferința Suediei înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Conferința Suediei înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Conferința Suediei înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Potter: „Vrem să câștigăm în România”

Potter nu a spus nici cum ar putea scăpa România de erorile individuale. După ce afirmase în trecut că „în fotbal se caută numai greșelile și vinovații, trebuie să învățăm ceva din ele și să scăpăm de cultura fricii și a vinovăției”.

„Cu cel mai mare respect, mi-e imposibil să dau asemenea sfaturi despre echipa voastră.

Suedia a făcut antrenamentul oficial pe Arena Națională (foto: Theodor Jumătate/GOLAZO.ro)
Suedia a făcut antrenamentul oficial pe Arena Națională (foto: Theodor Jumătate/GOLAZO.ro)

Galerie foto (30 imagini)

Suedia a făcut antrenamentul oficial pe Arena Națională (foto: Theodor Jumătate/GOLAZO.ro) Suedia a făcut antrenamentul oficial pe Arena Națională (foto: Theodor Jumătate/GOLAZO.ro) Suedia a făcut antrenamentul oficial pe Arena Națională (foto: Theodor Jumătate/GOLAZO.ro) Suedia a făcut antrenamentul oficial pe Arena Națională (foto: Theodor Jumătate/GOLAZO.ro) Suedia a făcut antrenamentul oficial pe Arena Națională (foto: Theodor Jumătate/GOLAZO.ro)
+30 Foto
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Responsabilitatea noastră e să performăm și să ducem lucrurile în direcția bună. Eu sunt dezamăgit că nu am luat 3 puncte cu Bosnia.

Acum vrem să câștigăm în România pentru a avea 10 puncte după patru meciuri”.

8 jucători suedezi
dintre cei care au jucat împotriva României pe 25 septembrie (meci pierdut de „tricolori”, 1-2) nu mai sunt acum în lot (accidentați sau gripați): Holm, Starfelt, Stroud, Ayari, Isak, Ekdal, Nygren, Walemark

Lindelof: „România va încerca o altă abordare, fără număr 9”

Căpitanul Victor Lindelof a fost întrebat de ce primește Suedia goluri meci de meci și ce probleme are apărarea scandinavă.

18 partide consecutive
are naționala nordică în care a luat cel puțin un gol

„E bună întrebarea. Mulți vor să afle motivul. Și noi. Evident că vrem să nu primim gol. Ne apărăm bine, dar aveți dreptate, am tot încasat goluri, deși nu am jucat rău. Nu am fost capabili să rezistăm, să nu luăm gol”.

Stoperului i s-a spus că România nu mai are niciun vârf în lot acum, după accidentarea lui Bîrligea. „Cum va juca România în asemenea condiții?”.

„Depinde de planul de joc al României”, a răspuns el. „Va încerca o altă abordare, fără număr 9. Și pentru noi va fi un anumit tip de abordare, vom vedea la meci”.

Antrenamentul Suediei

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