Diaspora României, primul test Mergem la Campionatul Mondial U17 cu un sfert dintre jucători născuți în afara țării, după ce am intrat în Uniunea Europeană

România U17 s-a calificat în premieră la turneul final mondial, care se va disputa în Qatar, la Doha, între 19 noiembrie și 13 decembrie.

Este prima generație în care procentul jucătorilor născuți dincolo de granițele României e unul important. Avem tricolori care au venit pe lume în Spania, Italia, Belgia.

Care e grupa din care facem parte, când se joacă meciurile și cine le transmite în exclusivitate în țara noastră, în rândurile de mai jos.

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Începând de săptămâna viitoare, fotbalul românesc la nivel de echipă națională de juniori va lua parte la o competiție la care n-a mai fost niciodată.

Vom fi prezenți cu formația sub 17 ani la Campionatul Mondial. Competiția se va disputa la Doha, în Qatar. Va începe pe 19 noiembrie și va avea finala programată pe 13 decembrie.

Mergem la CM U17 cu un sfert dintre jucători născuți în afara țării, după ce am intrat în Uniunea Europeană

Printre cele 48 de participante se află și România, alături de alte 10 țări europene, printre care granzii Spania, Franța, Italia, dar și state precum Serbia, Muntenegru, Irlanda.

Dincolo de faptul că e o premieră pentru noi, să bifăm prezența, participarea va însemna și primul test cu adevărat important al unei naționalei care se bazează pe un procent însemnat pe fotbaliști care nu doar că vin de la cluburi din străinătate, dar s-au și născut în afara granițelor României.

145.669 de copii s-au născut în România în anul 2025, iar conform Institutului National de Statistică aceasta reprezintă cea mai mică natalitate începând cu anul 1930

Cum categoria de vârstă e pentru jucătorii în 2009, practic e vorba doar despre jucători care au venit pe lume după ce România a aderat la Uniunea Europeană, lucru care s-a întâmplat în 2007. Iar de atunci, foarte mulți români au plecat în Occident.

11.400 de copii români născuți în străinătate, din părinți care aveau domiciliul în România, au fost înregistrați oficial, dar datele demografice din Europa estimează că numărul real ar fi de circa 25.000 de copii români născuți în Diaspora în 2025

Din lotul U17, pregătit de Mircea Diaconescu, aproape jumătate dintre cei 21 de fotbaliși vin de la cluburi din străinătate.

Mai precis, 10 dintre ei. Iar dintre aceștia, nu mai puțin de 5 sunt născuți în afara României:

Denis Aevoaei: născut în februarie 2009, la Montebelluna, în apropiere de Treviso și Veneția (Italia). În prezent, el e jucător la Venezia Primavera 2

născut în februarie 2009, la Montebelluna, în apropiere de Treviso și Veneția (Italia). În prezent, el e jucător la Venezia Primavera 2 Ioan Precup: născut în ianuarie 2009, la Santiago de Compostela, în nord-vestul Spaniei. E legitimat la Villarreal U19

născut în ianuarie 2009, la Santiago de Compostela, în nord-vestul Spaniei. E legitimat la Villarreal U19 Daniele Paul: născut în iunie 2009, la Roma. Joacă fotbal la AS Roma Primavera

născut în iunie 2009, la Roma. Joacă fotbal la AS Roma Primavera Edu Corlat: născut în februarie 2009, la Madrid. E legitimat în Spania, la Real Madrid U18

născut în februarie 2009, la Madrid. E legitimat în Spania, la Real Madrid U18 Yanis Croitor: născut la Bruxelles, în Belgia. El e la Standard Liege U18

Ceilalți 5 fotbaliști care provin de la cluburi din străinătate s-au născut pe teritoriul României, după care au plecat, fie foarte devreme, fie la 15-16 ani, în străinătate. Numele acestora:

Rareș Silitră: s-a născut la Huși, joacă acum la Borussia Monchengladbach

s-a născut la Huși, joacă acum la Borussia Monchengladbach Matei Pădure: s-a născut în București, dar recent a decis să plece de la FCSB la Wolfsburg

s-a născut în București, dar recent a decis să plece de la FCSB la Wolfsburg Lorand Bencze: s-a născut la Odorheiul Secuiesc, dar acum joacă în Ungaria, la Academia Pușkaș

s-a născut la Odorheiul Secuiesc, dar acum joacă în Ungaria, la Academia Pușkaș Robert Corduneanu: născut la Iași, în prezent e legitimat la Fiorentina U20

născut la Iași, în prezent e legitimat la Fiorentina U20 Victor Kroes: s-a născut în București, joacă în Spania, pentru Betis Sevilla U19

5,7 milioane e numărul estimativ al românilor care trăiesc în acest moment în afara granițelor României

O națională a României formată 25% din jucători care nu s-au născut în România participă la o competiție majoră, unde se va duela cu cele mai bune reprezentative din lume.

Iată un prim test și vom avea primele răspunsuri la ceea ce foarte mulți din fotbalul nostru se întreabă: sunt copiii românilor din Diaspora noastră singura șansă de a readuce echipa națională la nivelul anilor '90?

România face parte din grupa K la acest Mondial, alături de 3 naționale de pe continente diferite: Mexic (America Centrală și de Nord), Venezuela (America de Sud) și Camerun (Africa).

Meciurile din prima fază a competiției se vor desfășura după următorul program:

21 noiembrie: România - Mexic, ora 17:30

24 noiembrie: România - Venezuela, ora 14:30

27 noiembrie: România - Camerun, ora 18:00

Drepturile TV pentru această competiție sunt deținute de Antena 1, care a decis să transmită partidele exclusiv pe platforma de streaming Antena Play.

România a avut o grupă de calificare în preliminarii extrem de tare, alături de Italia, Portugalia și Islanda. Cu toate acestea a reușit să se claseze pe locul 2, iar punctul să-i asigure calificarea.

Am învins Portugalia, scor 1-0, am trecut și de Islanda, 5-2, am cedat cu Italia, 1-2. Am lăsat pe dinafara Mondialului chiar țara care la edișia precedentă a câștigat trofeul, Portugalia.

Cine a câștigat ultimele 5 Mondiale U17

2025 - Portugalia

2023 - Germania

2019 - Brazilia

2017 - Anglia

2015 - Nigeria

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