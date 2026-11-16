Biro Istvan, politolog și istoric de origine maghiară din Cluj, a vorbit despre situația „tricolorilor” Otto Hindrich și Marius Corbu.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cei doi jucători au avut o evoluție foarte bună în victoria cu Polonia, 2-1, portarul fiind integralist, iar mijlocașul debutând la naționala mare a României, după ce l-a înlocuit pe Ianis Hagi în minutul 67.

Biro Istvan: „Succesul nu are naționalitate”

Deși a contestat regulamentul FIFA prin care anumiți jucători pot fi naturalizați și să evolueze pentru altă națională, politologul a ținut să-i felicite pe ambii fotbaliști, susținând că atât România, cât și Ungaria trebuie să se bucure de performanța acestora.

„S-ar putea scrie multe despre regulamentul FIFA menit să împiedice naturalizările în scopuri «comerciale», dar care, în același timp, creează obstacole serioase și pentru membrii minorităților naționale istorice din Europa Centrală și de Est.

Cetățenia, în sine, nu este suficientă. Dacă nici fotbalistul, nici vreunul dintre părinții sau bunicii săi nu s-a născut pe teritoriul țării respective, în anumite situații este necesar ca jucătorul să fi locuit acolo cel puțin 5 ani pentru a putea reprezenta echipa națională.

Ca urmare a schimbărilor istorice ale frontierelor, majoritatea tinerilor maghiari din Transilvania nu mai au legături familiale directe cu teritoriul actual al Ungariei care să îndeplinească cerințele FIFA. Astfel, cetățenia maghiară și identitatea națională maghiară nu sunt, prin ele însele, neapărat suficiente pentru a putea juca în echipa națională a Ungariei.

Dar astăzi nu despre asta vreau să scriu! Ci despre faptul că avem toate motivele să fim mândri că doi fotbaliști din comunitatea maghiară din România au contribuit la victoria cu 2–1 a echipei naționale a României împotriva Poloniei, în meciul de ieri!

Hindrich Ottó, născut la Cluj-Napoca, a apărat poarta României pe întreaga durată a meciului, în timp ce Corbu Marius, maghiar de origine ceangăiască și om de bază la Ferencváros, a intrat pe teren în minutul 67, debutând astfel la echipa națională de seniori a României. Amândoi dețin atât cetățenia română, cât și cetățenia maghiară.

Ca maghiar din Transilvania, consider că atât maghiarii, cât și românii avem toate motivele să fim mândri de acești doi băieți! Ca membri ai comunității maghiare, au contribuit la succesul naționalei României, demonstrând că identitatea națională și bucuria succeselor comune nu se exclud reciproc.

De-a lungul istoriei, multe lucruri ne-au despărțit, iar diferențe de opinie există și astăzi. Dar ar fi frumos ca asemenea momente să ne amintească și de lucrurile de care putem fi mândri împreună. Prin performanțele lor, cei doi fotbaliști maghiari aduc recunoaștere și respect nu doar lor înșiși, ci și comunităților noastre.

Succesul nu are naționalitate, iar bucuria poate fi împărtășită! Felicitări din suflet! Bravo Ottó și Marius!”, este mesajul transmis de Biro Istvan, pe Facebook.

Marius Corbu: „ N-am fost eligibil să joc pentru ei în niciun moment”

La finalul meciului cu Polonia, Corbu a lămurit situația în privința zvonurile legate de faptul că e dorit de naționala Ungariei.

„Nu, eu n-am fost eligibil să joc pentru ei în niciun moment. Am jucat pentru echipele naționale de juniori ale României și aici am dat mereu totul”, a spus Marius Corbu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport