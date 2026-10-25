Rusia va găzdui o competiție uriașă Moscova revine în prim-planul sportului mondial, după invazia sângeroasă din Ucraina
Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Alte sporturi

Rusia va găzdui o competiție uriașă Moscova revine în prim-planul sportului mondial, după invazia sângeroasă din Ucraina

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 21:15
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 21:15
  • Rusia va găzdui Campionatele Mondiale de Haltere din 2030.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Evenimentul va avea loc la Moscova și va consemna prima competiție majoră desfășurată pe teritoriul Rusiei după invazia Ucrainei din 2022.

Dakar, decizie radicală Ce se va întâmpla cu raliul câștigat de Dacia în 2026
Citește și
Dakar, decizie radicală Ce se va întâmpla cu raliul câștigat de Dacia în 2026
Citește mai mult
Dakar, decizie radicală Ce se va întâmpla cu raliul câștigat de Dacia în 2026

Rusia va organiza Campionatele Mondiale de Haltere din 2030

Federația Internațională de Haltere (IWF) și-a anunțat decizia duminică, la patru luni după ce confirmase că sportivii ruși vor putea participa din nou la competițiile organizate sub egida sa.

De asemenea, IWF a dezvăluit orașele-gazdă pentru patru ediții ale Campionatelor Mondiale, dedicate categoriilor de juniori, tineret și seniori. Competiția de seniori din 2029 va avea loc la Ahmedabad, în India.

„Toate candidaturile pe care le-am primit au fost excelente și suntem convinși că aceste campionate vor fi un mare succes în țările dumneavoastră”, a declarat secretarul general al IWF, Jose Quinones, citat de bbc.com.

De la începutul războiului din Ucraina, Rusia nu a mai găzduit niciun Campionat Mondial într-o disciplină olimpică, indiferent dacă este vorba despre sporturile de vară sau de iarnă.

Campionatele Mondiale de natație din 2025, care fuseseră atribuite inițial orașului rus Kazan, au fost mutate în cele din urmă în Singapore.

Federația Rusă de Haltere a salutat decizia IWF: „Prima federație dintr-o disciplină olimpică ce reușește să readucă în țară o competiție oficială de cel mai înalt nivel, după mulți ani”.

Președintele forului rus, Aleksandr Vinokurov, a mulțumit Federației Internaționale de Haltere, într-un mesaj publicat pe Telegram.

„Rusia are experiența și capacitatea necesare pentru a organiza competiții de cel mai înalt nivel. Moscova a găzduit în repetate rânduri evenimente sportive internaționale importante și dispune de o infrastructură modernă”, a declarat Vinokurov.

Pentru Rusia, Campionatele Mondiale de haltere din 2030 vor marca revenirea competiției la Moscova după o pauză de 47 de ani, orașul găzduind ultima ediție în 1983. Competiția va avea și o miză suplimentară, întrucât va contribui la calificarea pentru Jocurile Olimpice din 2032, de la Brisbane.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum a ajuns o cercetătoare în Arctica, cunoscută pentru studiul păsărilor, să fie condamnată la închisoare în urma unei donații de 25 de dolari
Cum a ajuns o cercetătoare în Arctica, cunoscută pentru studiul păsărilor, să fie condamnată la închisoare în urma unei donații de 25 de dolari
Cum a ajuns o cercetătoare în Arctica, cunoscută pentru studiul păsărilor, să fie condamnată la închisoare în urma unei donații de 25 de dolari
rusia ucraina campionatele mondiale de haltere razboi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:33
Au anunțat câștigătorul Balonului de Aur! Strategie sau gafă? Controversa care a aprins internetul înainte de decernarea trofeului + Reacția organizatorilor
Au anunțat câștigătorul Balonului de Aur! Strategie sau gafă? Controversa care a aprins internetul înainte de decernarea trofeului + Reacția organizatorilor
20:00
Cine a construit Generația de Aur Legendă și Adevăr, episodul 2: povestea anilor în care România era o forță mondială. Cât de influent era Hagi?
Cine a construit Generația de Aur Legendă și Adevăr, episodul 2: povestea anilor în care România era o forță mondială. Cât de influent era Hagi?
20:00
LIVE Sepsi - U Craiova, în ultimul meci al rundei » Oltenii au înscris de cinci ori
LIVE Sepsi - U Craiova, în ultimul meci al rundei » Oltenii au înscris de cinci ori
21:43
Angelescu, despre situația lui Dobre Rapid a prelungit contractele a 3 jucători » Negocieri cu alte 4 nume importante din lot
Angelescu, despre situația lui Dobre Rapid a prelungit contractele a 3 jucători » Negocieri cu alte 4 nume importante din lot
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Top stiri
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Superliga
14:40
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Citește mai mult
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Campionate
10:43
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Citește mai mult
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Superliga
11:30
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Citește mai mult
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
FOTO | În inima haosului din București, debandata e pusă la punct la un parter de bloc din colț de intersecție. Intri la Uzin Cafe, babilonia se potolește și cere un Capuccino
B365
25.10
FOTO | În inima haosului din București, debandata e pusă la punct la un parter de bloc din colț de intersecție. Intri la Uzin Cafe, babilonia se potolește și cere un Capuccino
Citește mai mult
FOTO | În inima haosului din București, debandata e pusă la punct la un parter de bloc din colț de intersecție. Intri la Uzin Cafe, babilonia se potolește și cere un Capuccino

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 13 rapid 50 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share