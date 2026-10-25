Rusia va găzdui o competiție uriașă Moscova revine în prim-planul sportului mondial, după invazia sângeroasă din Ucraina

Rusia va găzdui Campionatele Mondiale de Haltere din 2030.

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Evenimentul va avea loc la Moscova și va consemna prima competiție majoră desfășurată pe teritoriul Rusiei după invazia Ucrainei din 2022.

Rusia va organiza Campionatele Mondiale de Haltere din 2030

Federația Internațională de Haltere (IWF) și-a anunțat decizia duminică, la patru luni după ce confirmase că sportivii ruși vor putea participa din nou la competițiile organizate sub egida sa.

De asemenea, IWF a dezvăluit orașele-gazdă pentru patru ediții ale Campionatelor Mondiale, dedicate categoriilor de juniori, tineret și seniori. Competiția de seniori din 2029 va avea loc la Ahmedabad, în India.

„Toate candidaturile pe care le-am primit au fost excelente și suntem convinși că aceste campionate vor fi un mare succes în țările dumneavoastră”, a declarat secretarul general al IWF, Jose Quinones, citat de bbc.com.

De la începutul războiului din Ucraina, Rusia nu a mai găzduit niciun Campionat Mondial într-o disciplină olimpică, indiferent dacă este vorba despre sporturile de vară sau de iarnă.

Campionatele Mondiale de natație din 2025, care fuseseră atribuite inițial orașului rus Kazan, au fost mutate în cele din urmă în Singapore.

Federația Rusă de Haltere a salutat decizia IWF: „Prima federație dintr-o disciplină olimpică ce reușește să readucă în țară o competiție oficială de cel mai înalt nivel, după mulți ani”.

Președintele forului rus, Aleksandr Vinokurov, a mulțumit Federației Internaționale de Haltere, într-un mesaj publicat pe Telegram.

„Rusia are experiența și capacitatea necesare pentru a organiza competiții de cel mai înalt nivel. Moscova a găzduit în repetate rânduri evenimente sportive internaționale importante și dispune de o infrastructură modernă”, a declarat Vinokurov.

Pentru Rusia, Campionatele Mondiale de haltere din 2030 vor marca revenirea competiției la Moscova după o pauză de 47 de ani, orașul găzduind ultima ediție în 1983. Competiția va avea și o miză suplimentară, întrucât va contribui la calificarea pentru Jocurile Olimpice din 2032, de la Brisbane.

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