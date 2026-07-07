CIO a ridicat suspendarea Rusiei! Sportivii ar putea participa la JO 2028 din Los Angeles

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a decis, marți, să ridice provizoriu sancțiunile impuse Rusiei, marcând un pas important în procesul de reintegrare a țării înaintea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.

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Momentan rămâne neclar dacă sportivii ruși vor putea concura sub steagul național și dacă imnul țării va fi intonat la Jocurile Olimpice.

Comitetul Internațional Olimpic a ridicat provizoriu interdicția impusă Rusiei

„Am transmis foarte clar că toți sportivii trebuie să aibă posibilitatea de a concura la Jocurile Olimpice. Această decizie reflectă exact acest principiu.

Ea le permite sportivilor ruși să participe la competițiile sportive. Am considerat că este esențial ca aceștia să beneficieze de această oportunitate.

A fost foarte clar, atunci când am consolidat regulamentul nostru privind neutralitatea, că selecția nu se va baza doar pe performanțele sportive, ci și pe capacitatea de a servi drept modele de urmat”, a declarat Kirsty Coventry, președintele CIO, potrivit reuters.com.

Revenirea țării noastre în familia olimpică este undă verde pentru federațiile internaționale pentru a-i reintegra pe toți sportivii noștri Mihail Degtyarev, ministrul Sportului din Rusia

Rusia a fost sancționată inițial pentru sistemul de dopaj sponsorizat de stat, iar ulterior pentru încălcarea Cartei Olimpice, după ce a inclus în structurile sale sportive organizații din teritoriile ucrainene ocupate în urma invaziei din Ucraina.

La Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 și la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina din 2026, sportivii ruși au concurat ca sportivi neutri.

13 sportivi ruși au concurat ca sportivi individuali neutri la JO de la Milano-Cortina

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