Perez părăsește Red Bull  Mexicanul va fi plătit regește și vrea să concureze la Le Mans + Austriecii  au prezentat înlocuitorul

Sergio Perez (34 ani) a părăsit oficial Oracle Red Bull Racing, chiar dacă mai are contract cu gruparea din Formula 1 până anul viitor.

Pilotul mexican intră în „concediu” de la F1 timp de un an, timp în care vrea să concureze pentru Ferrari în celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans.

Sergio Perez nu a câștigat nicio cursă în sezonul recent încheiat în Formula 1, contraperformanță în premieră în cei patru ani de contract cu Red Bull.

Perez, salariu uluitor deși nu va mai pilota pentru Red Bull

Sergio Perez a încheiat colaborarea cu Red Bull Racing cu un an înainte de finalizarea contractului pe care l-a prelungit în luna iunie.

„Checo” a semnat în 2021 cu echipa la care a cunoscut cele mai mari perfomanțe în cei 13 ani petrecuți în Formula 1. Perez a obținut cinci victorii în Marele Circ și a ajutat echipa să obțină două titluri la constructori, în 2022 și 2023.

„Sunt incredibil de recunoscător pentru ultimii patru ani alături de Red Bull Racing și pentru oportunitatea de a concura cu o echipă incredibilă.

Să pilotez pentru Red Bull a fost o experiență de neuitat și întotdeauna voi privi cu drag în urmă la succesele pe care le-am obținut împreună.

Am doborât recorduri, am atins etape remarcabile și am avut privilegiul de a întâlni atât de mulți oameni extraordinari de-a lungul timpului.

Mulțumesc din suflet fiecărei persoane din echipă, de la conducere, ingineri și mecanici, catering, bucătărie, marketing și comunicare. Le doresc toate cele bune pentru viitor”, a declarat Sergio Perez, citat de marca.com

Red Bull Racing s-a mișcat cu viteză după despărțirea de mexican și a anunțat că pilotul de rezervă Liam Lawson (22 de ani, Noua Zeelandă) va fi promovat și va concura pentru echipa austriacă în sezonul viitor din Formula 1.

Perez, care va primi 14 milioane de dolari din partea fostei echipe pe anul 2025, pregătește un proiect fabulos cu Scuderia Ferrari.

În 2025, „Checo” intenționează să concureze pentru Ferrari în faimoasa cursă de 24 de ore de la Le Mans.

50.000.000 de dolari a strâns Sergio Perez din contractele pe care le-a avut cu Sauber, McLaren, Force India, Racing Point și Red Bull Racing