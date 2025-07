„Nu o să vină nimeni să mă salveze” Radu Drăgușin, destăinuiri după ce a semnat un contract-surpriză

Radu Drăgușin (23 de ani), fundaș central la Tottenham, a devenit ambasador al băncii BRD în România.

Internaționalul român a vorbit despre transferul la Tottenham și despre cel mai dificil moment din cariera sa.

În plus, a explicat cât de important este mentalul în fotbal: „Nu o să vină nimeni să mă salveze pe mine”.

În calitate de ambasador BRD, Drăgușn va fi implicat în campanii de comunicare, proiecte educaționale și acțuni de mentorat.

Radu Drăgușin și cel mai dificil moment al carierei: „Nu mi-a venit să cred”

La finalul lunii ianuarie, Drăgușin a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept în timpul duelului cu Elfsborg din Europa League. Și a ratat restul sezonului 2024/25.

„Cu siguranță cel mai greu moment din cariera mea a fost accidentarea pe care am suferit-o la sfârșitul lui ianuarie.

Atunci când ești fotbalist, te simți imbatabil. Te simți că nimic nu se poate întâmpla, n-ai ce să pățești, ești în cea mai mare forță din viața ta. Într-o milisecundă, un pas greșit îți ia acest sentiment și te aduce puțin cu picioarele pe pământ, să spun așa.

Ușor-ușor mă recuperez, ușor-ușor o să revin la forma pe care o aveam, și mai puternic o să fiu. Eu cred că e ceva de acceptat și să înveți cum să trăiești cu această accidentare.

A fost dificil, pentru că în momentul când am aflat diagnosticul nu mi-a venit să cred. Este una, dacă nu cea mai dificilă accidentare din fotbal.

Eu sunt tipul de om care acceptă o provocare când i se pune în față și eu așa am luat-o, am luat-o ca pe o provocare, să demonstrez că o să revin și mai puternic.

Când o să fie momentul o să revin, nu știu, pentru că este genul de accidentare pe care dacă o grăbești, riști să pățești alte lucruri mai grave.

Am început ușor-ușor pe teren, urmez îndeaproape programul pe care îl pregătesc cei de la Tottenham și cum am spus, ușor-ușor o să revin și mai puternic”, a spus Drăgușin, potrivit BRD Locker Room.

A trebuit să învăț, mai ales la început, cum să îmi protejez genunchiul, cum să merg până îmi revin ușor-ușor din flexie și să reușesc să merg ușor. Am avut cârje la început, o perioadă. A trebuit, la început, așa, să-mi schimb tot stilul de viață. Radu Drăgușin, fundaș Tottenham

N-are nevoie de psiholog: „Nu o să vină nimeni să mă salveze pe mine”

Plecat de acasă de la o vârstă fragedă, fundașul a căpătat foarte multă încredere în sine. Consideră că acest lucru l-a ajutat foarte mult în carieră.

„Pot să spun că am început să lucrez cu mine de la 16 ani, de când am plecat de acasă. Eu niciodată n-am apelat la un profesionist, dar nu pentru că consider că nu sunt benefici sportivilor.

Dimpotrivă, consider acest lucru că este foarte important, iar dacă sportivii nu reușesc să o facă singuri, sunt de părere că trebuie să apeleze pentru a avea grijă de această parte.

Dar, cred că prin prisma faptului că eu am plecat de mic, de la 16 ani, de acasă, mi-am format această mentalitate, că nu o să vină nimeni să mă salveze pe mine. Eu trebuie să fac totul.

Iar acest lucru îl port în continuare și îl dezvolt, pentru că sunt de părere că în momentul în care ai acea încredere în tine, că nimeni nu te poate opri, poți să faci lucruri foarte importante”.

Sunt de părere că cu cât ai mai puține interferențe în viața ta personală, cu atât ai rezultate mai importante în viața profesională. Radu Drăgușin, fundaș Tottenham

Radu Drăgușin: „Munca bate talentul”

Fundașul naționalei României a explicat că talentul nu garantează o carieră de succes în fotbal.

„Mesajul pe care l-aș transmite tuturor și pe care încerc să-l transmit tuturor este că munca bate talentul.

Și poate pare un pic clișeic, dar credeți-mă, peste tot unde am fost, unde am văzut jucători talentați, dar care nu sunt dispuși să pună munca necesară pentru a ajunge la nivel înalt.

Acești jucători se elimină singuri, pentru că grupul simte lucrul acesta, simte că unul nu aleagă pentru celălalt, simte când nu este interesat pentru a da ce-i mai bun pentru echipă. Și acest lucru te va trage foarte mult în jos”.

Trebuie să-ți dedici întreaga viață pentru fotbal, dacă alegi acest lucru. Eu n-am fost niciodată la bal, la balul de clasa a 8-a sau de clasa a 12-a. Eu aveam cantonamente vara, nu exista să lipsesc. N-am avut acele petreceri, să spun, la care se duceau colegii mei după școală sau în weekend. Radu Drăgușin, fundaș Tottenham

De ce a semnat cu Tottenham: „Mereu mi-am dorit să joc în Premer League”

Drăgușin a primit mai multe oferte la începutul anului 2024, însă a ales-o pe cea de la Tottenham.

„A fost un transfer foarte rapid. Mi-aduc aminte că era perioada de transferuri, în ianuarie 2024. Sunt foarte multe zvonuri, foarte multe știri, foarte multe transferuri ipotetice.

Și mi-aduc aminte că a venit această ofertă din partea lui Tottenham. Pot spune că mereu am avut această dorință de a juca în Premier League. Mi se pare că este cel mai frumos campionat din lume, nu numai din Europa, cel mai frumos show. Datorită acestui lucru am vrut să joc acolo în cariera mea.

A fost o decizie, pot spune grea, pentru că eram în al doilea sezon la Genoa, al doilea meu sezon, practic, de Serie A. Dar în același moment am înțeles că trebuie să fac acest pas acum și voiam să fac acest pas.

Am fost și sunt în continuare fericit că am, e o alegere pe care în continuare sunt fericit că am luat-o. Și pot spune că da, este un vis îndeplinit de a juca în Premier League”.

25 de milioane de euro a plătit Tottenham pentru a-l transfera pe Radu Drăgușin de la Genoa.

Fotbalul din Italia, diferit de cel din România. Cel din Anglia e și mai și

De-a lungul timpului, Drăgușin a trecut pe la Sportul Studențesc, Regal Sport, Juventus, Sampdoria, Salernitana, Genoa și Tottenham. A observat multe diferențe în fotbalul din cele trei țări

„Pot spune că fotbalul din Italia este mult mai tactic, este mult mai precis. Antrenamentele erau structurate astfel încât să învățăm mișcări pe care le regăseam mereu în teren, lucru pe care în România nu pot spune că nu l-am făcut, dar nu l-am făcut la acel nivel.

Impactul din teren a fost unul foarte mare. De la intensitatea diferită de România, organizarea de joc, calitatea jucătorilor care este net superioară de cea a României.

Cred că acest lucru m-a ajutat să mă dezvolt și mai mult, datorită faptului că am avut adversari mult mai puternici, dar ușor-ușor am reușit să mă dezvolt și să ridic și eu nivelul meu.

Ei bine, dacă în Italia am spus că este mare diferență de România, în Anglia este mare diferență de Italia. De la cele mai mici detalii până la jocul efectiv de fotbal și anume intensitatea, viteza, forța cu care jucătorii joacă acolo este una net superioară Italiei, pot spune.

Greu la început să mă adaptez, mi-aduc aminte primele două săptămâni, aveam febră în continuare la picioare. Era un vis devenit realitate și nu a mai contat nimic. Te adaptezi și gata”.

