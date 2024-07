Andre Agassi (54 de ani) și Steffi Graf (55 de ani) au venit în premieră în România pentru un meci demonstrativ de 5 stele cu Simona Halep (32 de ani) și Andrei Pavel (50 de ani).

Evenimentul, ediția numărul 5 a Sports Festival, a fost unul de succes, cele 4 legende fiind aplaudate la scenă deschisă de 10.000 de fani prezenți în Sala Polivalentă de la Cluj.

Simona Halep / Andrei Pavel vs. Steff Graff / Andre Agassi 8-4

⏩Imagini superbe la Cluj, unde Pavel și Agassi privesc imagini de la înfruntarea directă extrem de strânsă de la US Open din 2006, câștigat de american cu 6-7(4), 7-6(8), 7-6(6), 6-2.

⏩Simona primește și ea un număr 1 din trandafiri: „Mi-ați promis că mă veți susține mereu, vă mulțumesc foarte mult!”

⏩Agassi: „Ne-am simțit atât de bine aici că n-am mai vrea să plecăm”.

⏩Graf primește din partea organizatorul un uriaș număr 1 format din trandafiri roșii.

⏩Steffi Graf glumește după finalul meciului: „Abia mă încălzisem”.

⏩Game, set și meci Halep și Pavel! Meciul se oprește după 12 game-uri în aplauzele publicului.

⏩La Cluj se reeditează un moment celebru de pe vremea când Steffi Graff era în vârful carierei. Un fan i-a strigat: „Căsătorește-te cu mine!”. Dacă în 1996, la Wimbledon, a întrebat „Câți bani ai?”, acum răspunsul a fost direct „NU!”, stârnind hohote de râs.

⏩Regulile se schimbă din mers. „Vom avea un set mai lung”, anunță Raluca Olaru.

⏩Andrei Pavel se amuză pe bancă: „Horia mai mult ne încurcă! Îl aștept pe Horia, Horia Brenciu!”

⏩Agassi continuă să caute execuțiile de finețe, însă Simona și Andrei câștigă primul set.

⏩Agassi nu renunță, chiar dacă românii sunt în avantaj: „Nu s-a terminat nimic! Nu s-a terminat nimic!”.

⏩Simona a luat meciul în serios și caută mai mereu lovitura câștigătoare. De partea cealaltă, Agassi și Graff se tachinează aproape după fiecare punct.

Publicul gustă din plin și tenisul, dar și interacțiunile dintre jucători.

⏩Ilie Năstase cere înapoi microfonul: „Apropo de dublu. Să vă povestesc ce am pățit la Roland Garros cu domnul Țiriac..”.

Este întrerupt de prietnul său: „Când vorbești de mine, ridică-te în picioare!”.

Ilie îl ascultă și sare în picioare, apoi își continuă povestea: „Jucam la un turneu de Roland Garros la old boys, aveam 100 de ani împreună probabil. Serveau la el, câștiga punctul, serveau la mine, dădeam în fileu. Se întoarce Țiriac la mine: «Dacă aveam și eu un partener ca mine câștigam tot»”.

⏩ Ion Țiriac se ridică în picioare și stârnește râsete în tribune: „ Toată lumea vorbește de Ilie Năstase că a avut o căruță de talent. Nu, a avut o singură calitate, a știut să își aleagă partenerul de dublu. Într-un ton un pic mai serios. Onest vreau să vă felicit că în Cluj puteți să faci o treabă ca asta. Vă felicit că aveți unde să o faceți. În București nu există, n-au cum să facă pentru că n-au o sală ca asta. Îl felicit pe Patrick Ciorcilă”.

⏩ Andi Moisescu merge în tribune unde dialoghează cu Ilie Năstase:

„ Filmul cu mine nu se mai poate repeta astăzi. Nu mai poți să faci ce făceam eu pe teren. Multe dintre reguli s-au făcut pentru mine. E un film pe care îl am la inimă. Și le spun și celor tineri să se uite ca să vadă cum se juca pe vremea mea”.

⏩Urmează main event-ul serii. Până atunci, Halep și Graff se încălzesc pe teren.

⏩Horia Tecău și Andrei Pavel câștigă primul meci al zilei cu Andre Agassi și Justin Gimelstob, scor 6-3.

⏩Băieții revin pe teren, o pauză de hidratare i-a ajutat să-și recape forțele.

⏩Schimbări. Băieții au cedat repede la efort. Pavel îi dă racheta Simonei, în timp ce Gimelstob îi urmează exemplul și o invită pe Steffi Graff pe teren.

⏩Tenis de mare calitate la Cluj. Chiar dacă au trecut ani buni de la vârful carierei, Andre Agassi rămâne un artist pe teren. Scoate din joben niște lovituri senzaționale. Cu fizicul mai greu, americanul e deja transpirat tot. Compensează însă cu talentul fără limite.

⏩Primul meci al zilei îi pune față în față pe Horia Tecău și Andrei Pavel cu Andre Agassi și Justin Gimelstob.

⏩Apare și Horia Tecău: „Părinții mei m-au trimis la tenis datorită Virginiei Ruzici și a lui Ilie Năstase și Ion Țiriac, Andre Agassi a fost idolul meu, Andrei Pavel a fost un idol, un partener de dublu, un antrenor, Simona Halep este o prietenă foarte bună și un exemplu. E un vis împlinit să fiu aici”.

⏩ Prezență surpriză la Cluj: Justin Gimelstob (47 de ani). „Sunt surprins că atâta lume a venit aici pentru mine”, se amuză americanul, dublu câștigător de Grand Slam la dublu mixt.

⏩ Andre Agassi se îmbrățișează cu Ion Țiriac și Ilie Năstase la intrarea pe teren: „Ce primire călduroasă!”. „Primul obiectiv este să nu ne accidentăm. Al doilea e să trimitem mingile mai mult spre Andrei Pavel”, glumește marele campion.

⏩ Simona Halep intră în uralele tribunelor: „Mulțumesc mult de tot!”. Aplauzele se opresc greu. „Mă bucur să fiu din nou pe un teren de tenis și să simt iubirea și suportul vostru. Nu pot decât să vă mulțumesc”, spune Simona, care e oprită din nou de fani.

„Simona! Simona!”, se aude în întreaga sală. Momentul îl impresionează și pe tatăl lui Halep, fiind surprins cu ochii în lacrimi.

⏩ „Sper să ne distrăm aici. Andre e unul dintre jucătorii mei preferați”, spune Andrei Pavel.

⏩ Trei mari tenismeni ai României în tribune: Ilie Năstase, Ion Țiriac și Virginia Ruzici.

⏩ Arbitru special pentru un meci special: Raluca Olaru (35 de ani). „E ceva nou pentru mine, dar atâta timp cât nu e domnul Năstase pe teren, eu sunt liniștită” , a glumit Raluca în momentul intrării pe teren.

⏩ Andrei Moisescu și Pavel Bartoș sunt prezentatorii evenimentului sold-out de la Cluj.

⏩Simona Halep, Andrei Pavel, Andre Agassi și Steffi Graff, în drum spre Sala Polivalentă din Cluj.

Andre Agassi și Steffi Graf au ajuns astăzi în România

Înainte de startul meciului, Andre Agassi și Steffi Graf au susținut o conferință de presă la Cluj, la scurt timp după ce au ajuns în România.

Am avut șansa să petrec ceva timp cu Simona în Las Vegas. E ceva special să vin la ea acasă. Chiar dacă nu sunt atât de departe de România, e prima dată când mă aflu aici. Mereu mi-a plăcut să descopăr culturi noi și locuri noi. Am ajuns doar de câteva ore și sper să avem ceva timp să ne familiarizăm cu locul și cu oamenii. Toți au fost primitori. Sunt foarte entuziasmată. Pare că va fi foarte multă lume la meci și sper să reușim să arătăm ceva pe teren. Steffi Graff

„Am multe amintiri cu Ilie Năstase, foarte multe. Încep de când eram copil de mingi în Las Vegas. Am și jucat puțin împreună când aveam 7 ani. El era cel mai prietenos dintre toți jucătorii care veneau în oraș. Era foarte amabil cu copiii, iar într-o zi m-a văzut pe teren, pentru că tata mă punea mereu să joc în fața oamenilor, în fața jucătorilor profesioniști. Iar el a venit pe teren ca să joace cu mine.

Apoi am făcut-o în fiecare an, devenise o tradiție. Aceasta e prima mea amintire cu Ilie. Apoi l-am tot urmărit pe măsură ce am crescut. Stilul, carisma, simțul jocului, avea o intuiție puternică, părul lui care flutura peste tot. Am amintiri plăcute de când juca. O să fie în tribună? Atunci să vină să joace. Hai s-o facem!”, a spus Andre Agassi.