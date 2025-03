„Am făcut ce am vrut”   Simona Halep a explicat cum a ales momentului retragerii + A ignorat sfatul lui Darren Cahill

Simona Halep (33 de ani) a explicat că nu avea în plan să se retragă din activitate la turneul de la Cluj, în luna februarie, însă corpul i-a dictat să facă asta.

Halep spune că nici măcar părinții ei nu au știut că are de gând să pună „stop” definitiv strălucitoarei cariere.

Simona Halep s-a retras în februarie, după ce a fost învinsă în turul doi al turneului de la Transilvania Open de la Cluj, de către Lucia Bronzetti, scor 1-6, 1-6.

Constănțeanca a simțit că nu mai poate duce fizic lupta cu jucătoarele din circuitul WTA.

Simona Halep nu ar fi vrut să se retragă

Simona Halep a recunoscut că nu avea în plan să se retragă din activitate la Cluj, însă șocul înfrângerii cu Lucia Bronzetti a fost prea mare.

În prealabil, corpul ei dăduse semnale că nu este la parametri optimi, dar a sperat să reziste o perioadă mai îndelungată.

„Meciurile de la Abu Dhabi, durerile de la partida cu Rybakina m-au făcut să conștientizez că trebuie să mă retrag. Nu am putut să mă înham din nou la acea durere fizică, la acele emoții pe care eu nu le mai simțeam de mult timp și am zis «stop». Poate că acolo a fost un punct important”, a declarat Simona Halep la „Așii tenisului” de la Digi Sport.

Simona Halep, despre retragerea de la Cluj: „Părinții mei nu știau”

Câștigătoarea a două turnee de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019) spune că nici măcar părinții săi nu se așteptau ca ea să se retragă, însă i-au respectat și sprijinit decizia.

„ Nu am decis atunci, la Abu Dhabi, să mă opresc după meciurile de la Cluj. Am discutat cu părinții și cu prieteni și plănuiam să mă opresc mai târziu.

La Cluj, nici părinții mei nu știau că o să mă retrag. În schimb, feelingul pe care l-am avut pe teren a fost foarte urât. Mi-am dat seama că nu mai este locul meu acolo și fizic chiar nu mai pot.

După meci m-am dus la părinții mei și le-am zis că o să îmi anunț retragerea și ei m-au încurajat și au spus: «OK, dacă tu simți asta, așa să faci». Și asta a fost cu retragerea. Cred că a fost o decizie bună pentru că acolo m-am simțit acasă mereu. Sunt împăcată că am luat această decizie la Cluj”, a completat Simona Halep.

Simona Halep: „Am făcut și greșeli în viață. Toți facem”

Simona Halep s-a retras la Cluj, alături de suporterii români, însă nu a beneficiat de un moment grandios, care să încununeze o carieră fantastică, cu 24 de turnee câștigate, 2 de Grand Slam, cu 64 de săptămâni ca lider WTA (dintre care 48 consecutive).

Fosta jucătoare a declarat că nu și-a dorit așa ceva. În plus, a recunoscut că toată viața ei a luat doar deciziile pe care le-a dorit, chiar dacă uneori nu a fost tocmai inspirată.

„Nu am vrut o ceremonie foarte, foarte mare. Nu știu dacă simplitatea este un cuvânt potrivit, dar mi-a plăcut să fac așa cum am simțit în momentul respectiv.

Chiar dacă el (n.r. - Darren Cahill) m-a sfătuit să fac o ceremonie, am făcut cum am vrut eu.

Și în viață am făcut cam ce am vrut eu. Am făcut și greșeli, bineînțeles, cu toții greșim, dar sunt împăcată. Am făcut ce-am vrut și sunt o persoană și o fostă sportivă împăcată cu tot ce am făcut până acum ”, a conchis Simona Halep.