Gol în minutul 90+7! Alex Dobre, eroul Rapidului: „Am simțit că voi înscrie în ultimul minut” + ce spune Ankeye după debutul în Giulești

Rapid a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 2-1, marți seară, într-o partidă din etapa #25 din Liga 1, printr-un gol marcat de Alexandru Dobre în minutul 90+7.

Atacantul a simțit că va marca golul victoriei, chiar cu câteva minute înainte de faza decisivă.

Alexandru Dobre a permis Giuleștiului să erupă, marți seară, după ce a pus capul perfect la centrarea „de manual” a lui Luka Gojkovic.

Prin acest succes, Rapid rămâne pe locul 6 - de play-off, cu 38 de puncte, și, pentru cel puțin încă o etapă, răsuflă ușurată.

Alexandru Dobre: „Am avut un feeling că voi înscrie”

Alexandru Dobre nu a fost titularizat de Marius Șumudică pentru meciul cu Unirea Slobozia, însă a fost introdus pe teren în minutul 46, în locul lui Rareș Pop.

Mijlocașul distribuit în flancul drept a profitat din plin de oportunitatea oferită de Șumudică. Cu câteva minute înainte de gol, a semnat că momentul său „de glorie” se apropie.

„Îmi pare rău, sunt foarte obosit, mi-am dat toată energia, sunt foarte fericit că am reușit să marchez, dar a fost munca tuturor, e important că am luat cele trei puncte.

Am stabilit de la începutul meciului că nu o să ne pierdem calmul, s-a și întâmplat, am sperat până în ultimul minut și golul a venit.

Mi-am luat energizantul și am avut multă energie, asta le-am transmis și coechipierilor, am urmărit meciul de pe bancă, am știut ce am de făcut și mă bucur că am reușit să am impact.

Am avut un feeling că voi înscrie în ultimul minut, am simțit cu un minut două înainte de gol că am să marchez.

M-a surprins Slobozia, s-a văzut că și-au dorit și ei, noi am dorit și mai mult, cine își dorește mai mult, acela obține.

Normal că a fost o frustrare, nu a fost normal ce s-a întâmplat (n.r. - la înfrângerea cu U Cluj), dar am strâns rândurile și am dat tot ce aveam mai bun în această seară”, a declarat Alexandru Dobre, după meci.

Cu golul contra Unirii, Alexandru Dobre a ajuns la cota 4 în acest sezon de Liga 1, în cele 14 etape bifate.

David Ankeye: „A fost un meci greu”

Atacantul nigerian David Ankeye a bifat primele sale minute la Rapid, după împrumutul de la Genoa.

Nigerianul a intrat și el la pauză, în locul lui Burmaz, însă nu a ieșit în evidență cu prea multe lucruri. A ratat o șansă mare pe final, după ce i-a furat o minge portarului advers, Denis Rusu.

„Mă simt bine, dar a fost un meci greu. Am câștigat cele trei puncte, deci suntem mulțumiți. A fost bine, am fost bine primit, toată lumea a bună cu mine.

Pentru mine, nu mă așteptam la mai puțin (n.r. - despre nivelul Ligii 1). Am zis că a fost un meci greu, deci este un nivel bun. Nu este un pas în spate pentru mine, este o provocare. Trebuie să demonstrez că sunt un jucător bun”, a declarat și David Ankeye.