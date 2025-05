Ion Țiriac (86 de ani) i-a oferit un sfat Soranei Cîrstea (35 de ani, locul 131 WTA), după ce aceasta a fost eliminată în primul tur de pe tabloul de simplu al turneului de la Madrid.

Între Ion Țiriac și Sorana Cîrstea există și o conexiune de familie, sportiva fiind iubita lui Ion Alexandru Țiriac, fiul fostului mare tenismen.

Ion Țiriac, sfat pentru Sorana Cîrstea: „Nu poți numai cu emoțiile”

După ce a fost eliminată de pe tabloul de simplu de la Madrid, Sorana Cîrstea i s-a confesat lui Ion Țiriac și i-a cerut un sfat reputatului ex-tenismen.

Țiriac a încurajat-o pe Sorana să se concentreze mai mult pe jocul de dublu.

Sorana, împreună cu Anna Kalinskaya au câștigat apoi proba de dublu de la Madrid. Odată cu victoria, cele două sportive au primit și un cec de 400.000 de euro.

„Eu am văzut-o repede la Madrid, pentru că am stat doar patru zile. Mi-a zis că «Ce meci am pierdut!» (n.r. pe tabloul de simplu). I-am zis: «Lasă, Sorana! Ai mai pierdut unul așa. Nu poți numai cu emoțiile, cu ultimul an și emoțiile».

I-am zis să joace la dublu și să se distreze. S-a distrat cu rusoaica aia ”, a declarat Ion Țiriac, citat de digisport.ro.

Sorana Cîrstea, campioană la turneul de dublu de la Madrid

Cîrstea și Kalinskaya, aflate pentru prima oară în această formulă într-o finală de un asemenea calibru, au pierdut primul set la capătul unui tie-break intens, în care au ratat patru mingi de set.

Meciul a fost decis în super tie-break, unde ambele perechi au avut șanse mari de a închide partida.

Cîrstea și Kalinskaya s-au descurcat mai bine în momentele cheie şi s-au impus cu 12-10, câștigând astfel trofeul de la Madrid.

