România - Bosnia 0-1. Sorin Cârțu (69 de ani), președintrele de onoare al Craiovei, a vorbit eșecul din primul meci al calificărilor pentru Mondial.

Legenda din Bănie a analizat prestațiile lui Denis Drăguș (25 de ani) și Alex Mitriță (30 de ani).

Cârțu consideră că Drăguș a ratat foarte multe ocazii și a luat multe acțiuni pe cont propriu, într-o manieră egoistă.

România - Bosnia 0-1 . Sorin Cârțu: „Mi s-a părut foarte egoist”

„M-a dezamăgit rezultatul, orice ar fi fost nu trebuia să pierdem acest meci, chiar dacă nu câștigam, era un început și important era să nu pierdem.

Sentimentele sunt confuze prima repriză a fost proastă, în a doua repriză am dominat, am avut ocazii. Am fost precipitați, nu am putut face față agresivității echipei adverse și cu o echipă care a fost agasantă nu am știut să ne descurcăm, dovadă că am avut o prestație modestă.

Nicușor Bancu a încercat, a avut acțiuni bune, niște centrări nefructificate pentru Drăguș care putea egala situația în prima repriză. Mi s-a părut foarte egoist Drăguș și parcă a încercat să rezolve individual totul ca să-și acopere nereușitele”, a declarat Cârțu, potrivit iamsport.ro.

Sorin Cârțu: „ Mi-a plăcut intrarea lui Mitriță”

Fostul atacant al oltenilor crede că Mircea Lucescu se va baza pe experiența lui Mitriță în meciul cu San Marino, într-o rotație a jucătorilor din lotul naționalei.

„Mi-a plăcut intrarea lui Mitriță. A creat o dinamică bună. Păcat că a intrat prea târziu, cred că dacă intra mai devreme avea mai multe situații de gol. Probabil este și un principiu al rotației, mai mult ca sigur va juca în San Marino.

Cred că Mircea Lucescu a avut și neșansă în alegeri, pentru că Daniel Bîrligea s-a accidentat, care era luat în calcul, iar echipa putea arăta în alt mod.

Orice jucător român poate reprezenta interes pentru națională, mă gândesc la Screciu, el a mai fost la națională. Depinde la ce se gândește Mircea Lucescu”, a mai completat Cârțu.