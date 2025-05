Miercuri, 7 mai, se împlinesc 39 de ani de când Steaua reușea să cucerească Cupa Campionilor Europeni, după finala de la Sevilla, când a învins Barcelona, 2-0 după loviturile de departajare.

Pentru a sărbători așa cum se cuvine momentul de glorie, celebra întâlnire anuală a „Eroilor de la Sevilla” va avea loc la Forban, celebra bază montană a Stelei, la inițiativa noului comandant al „militarilor”, Petruţ-Dănuţ Sârghe-Ciobanu.

Victor Pițurcă: „La Forban, a început totul”

Victor Pițurcă, fost golgheter al roș-albaștrilor, a vorbit despre această inițiativă inedită.

„Așa am auzit, că domnul comandant a avut inițiativa asta. Și mi se pare extraordinar, fiindcă acolo, la Forban, a început totul.

Acel cantonament la altitudine ne-a făcut mai buni, ne-a propulsat spre performanțele unice pe care le-am făcut în fotbalul românesc. Chiar e emoționant pentru mulți dintre noi să revenim acolo unde am adunat atâtea amintiri”, a spus Victor Pițurcă, potrivit gsp.ro

5 goluri a marcat Pițurcă în campania, în care Steaua a devenit Campioana Europei

Prima aniversare fără Helmuth Duckadam

Fostul selecționer al naționalei României a vorbit și despre absența principalului actor al finalei de la Sevilla, Helmuth Duckadam.

„Ne-am mobilizat, am vorbit cu toată lumea și vin cam toți. Cred că Weisenbacher nu poate să ajungă. Loți Boloni mi-a promis că va fi alături de noi, vine și Pistol.

Pe domnul Valentin Ceaușescu nu am reușit să-l aducem, ne-a refuzat elegant, că are de făcut niște analize, și nu am putut să mai insistăm. Unii ziceau să ne vedem la aniversarea de 40 de ani, dar le-am zis să ne vedem și acum, că nu se știe ce va fi peste un an.

Că viața nu te iartă, uite că începem să ne rărim. După Bălan și Bărbulescu, după alții din conducere și din staff, s-a prăpădit și Helmut Duckadam, Dumnezeu să-l ierte!

Va fi primul an în care sărbătorim performanța de la Sevilla, unde el a fost erou, fără ca el să mai fie printre noi. E un moment greu, dar trebuie să mergem mai departe!”, a adăugat Pițurcă.

Catalogat drept „Eroul de la Sevilla”, după ce a apărat 4 lovituri de departajare consecutive în finala cu Barcelona, Helmut Duckadam s-a stins din viață, pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani.

Victor Pițurcă: „Eu vreau să jucăm, să facem și puțină mișcare”

Pentru a rememora cu adevărat clipele petrecute în timpul cantonamentelor de la Forban, Victor Pițurcă este decis să încingă o miuță, alături de foștii săi colegi.

„Eu vreau să jucăm, să facem și puțină mișcare. Fiecare cum poate, că au trecut anii peste noi. Dar cred că mai putem să jucăm, așa, din talent, din poziționare.

La Forban, toți cei prezenți vor primi niște tricouri deosebite, albe, pe modelul celor purtate la finala din urmă cu 39 de ani, imprimate cu poza echipei de atunci și cu o siglă specială pentru cea de-a 39-a aniversare”, a concluzionat Pițurcă

Barcelona - Steaua 0-0 ( 0-2 la penalty-uri )

Steaua (4-4-2) : Duckadam – Iovan (c), Bumbescu, Belodedici, Bărbulescu – Bălan (73, Iordănescu), Bölöni, Majearu, Lăcătuş – Balint, Piţurcă (112, Radu II)

Antrenor : Emeric Ienei

: Duckadam – Iovan (c), Bumbescu, Belodedici, Bărbulescu – Bălan (73, Iordănescu), Bölöni, Majearu, Lăcătuş – Balint, Piţurcă (112, Radu II) : Emeric Ienei Barcelona (4-4-2): Urruticoechea – Gerardo, Blanquetti, Alexanco, Alberto – Victor, Schuster (84, Moratalla), Marcos, Pedraza – Archibald (111, Pichi Alonso), Hidalgo

Antrenor: Terry Venables

Loviturile de departajare:

Steaua : au ratat Majearu şi Boloni / au marcat Lăcătuş şi Balint

: au ratat Majearu şi Boloni / au marcat Lăcătuş şi Balint Barcelona: au ratat Alesanco, Pedraza, Alonso, Marcos

