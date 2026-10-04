Suedezii s-au antrenat astăzi pe Arena Națională. Sunt primii în grupă și arată în fiecare clipă încredere, relaxare.

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Naționala Suediei e la București. Echipa scandinavă, locul 1 în grupa noastră la jumătatea Ligii Națiunilor B, cu șapte puncte după trei meciuri, a arătat astăzi pe Arena Națională ce îți oferă acest statut, de lider.

Doar selecționerul Suediei era foarte serios. Gyokeres s-a legat la șireturi pe teren

Încredere mare, atmosferă relaxată, multe zâmbete la antrenamentul oficial.

Selecționerul Graham Potter a ieșit printre primii, la 15:15. El a fost unul dintre puținii foarte serioși pe teren. Și jucătorii, și cei din staff râdeau, făceau glume la marginea terenului.

Au stat câteva minute să se adune toți. Starul Gyokeres a ieșit ultimul. Nici nu-și legase șireturile la ghete. S-a așezat și le-a legat pe o bancă, lângă teren.

8 jucători suedezi dintre cei care au jucat împotriva României pe 25 septembrie (meci pierdut de „tricolori”, 1-2) nu mai sunt acum în lot (accidentați sau gripați): Holm, Starfelt, Stroud, Ayari, Isak, Ekdal, Nygren, Walemark

Jocuri interesante. Potter nu s-a ocupat deloc de încălzire

S-au împărțit în grupuri, au ținut mingea sus trecând de la un grup la altul. Fiecare grup jongla, apoi pasa celuilalt grup.

Atmosferă relaxată, jocuri interesante. Gyokeres era în grup cu Lindelof.

După stretching, au trecut la accelerări, „lansate” și sprinturi, ruperi de ritm.

Potter nu s-a ocupat deloc de încălzire, nici de partea fizica, nici de cea tehnică. Secunzii au făcut totul. El doar a supervizat .

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Joc de posesie pe jumătate de teren. Atunci s-a implicat Potter

După încălzire, pauză de hidratare. Apoi s-au mutat pe cealaltă jumătate de teren.

Toți au participat la un joc de menținere a mingii în cadrul echipei. Posesie, la care participau și portarii.

Potter privea de pe margine, dar se implica. Dădea sfaturi constant.

Sfertul de oră deschis presei s-a încheiat. Jurnaliștii, și suedezi, și români, au părăsit tribunele.

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