Syabonga Ngezana (27 de ani) a fost desemnat „Fundașul Anului” la Gala Fanatik, dar și „Cel mai bun fotbalist străin al anului”, la Gala Fotbalului Românesc.

După câștigarea celor două premii, fundașul de la FCSB a declarat că are planuri mari de viitor, iar distincțiile primite sunt doar începutul.

Într-un interviu acordat celor de la farpost.co.za, Ngezana a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut după plecarea din Africa de Sud, dar și despre cum este tratat în România.

Syabonga Ngezana, „Cel mai bun fotbalist străin al anului”

Fundașul central a ajuns la FCSB în vara lui 2023, când roș-albaștrii au plătit 600.000 de euro formației sud-africane Kaizer Chiefs în schimbul jucătorului.

Ngezana nu a avut nevoie de mult timp pentru a se impune în primul „11” al campioanei, iar la un an distanță de la venirea sa în România, sud-africanul a primit două distincții importante:

„Fundașul Anului” - în cadrul Galei Fanatik

„Cel mai bun jucător străin din Superliga” - în cadrul Galei Fotbalului Românesc

1.8 milioane de euro este cota de piață a lui Ngezana, conform Transfermarkt.ro

Ngezana, după câștigarea premiilor: „Am făcut sacrificii”

„Înseamnă mult pentru mine să câștig aceste două premii. A fost nevoie de foarte multă muncă, iar acum culeg roadele. Am făcut sacrificii pentru a ajunge cel mai bun.

Să-mi las familia și să plec din Africa nu a fost o decizie ușoară. Am trecut și prin perioade dificile, dar, cu multă muncă, am învățat din greșeli și am devenit un fotbalist mai bun. Încă este loc de îmbunătățire și vreau să cresc în continuare.

Faptul că am schimbat mediul și că sunt departe de casă nu este o zonă de comfort, dar asta m-a determinat să mă dezvolt, pentru că nu fac altceva în România decât să joc fotbal”, a declarat Ngezana pentru sursa citată.

Apoi, fundașul de la FCSB a vorbit despre România, cum a fost tratat în țara noastră, dar și despre planurile sale de viitor:

„Suportul oferit de colegi, fani și antrenori a făcut totul mult mai ușor pentru mine. M-au făcut să mă simt ca acasă.

Este o realizare mare pentru mine să vin aici și să pot juca în Europa, dar nu pot să spun că este suficient.

Am vise mari pe care vreau să mi le îndeplinesc. Vreau să joc în cele mai importante ligi, în Germania, Franța, Anglia sau Spania ”.

52 de partide a strâns Ngezana pentru FCSB, în care a înscris 2 goluri și a oferit o pasă de gol

Pentru echipa lui Syabonga Ngezana urmează un meci extrem de important, în runda #6 din Europa League.

FCSB joacă în Germania, cu Hoffenheim, de la ora 19:45, într-un meci ce poate aduce calificarea în play-off-ul european.

Meciul poate fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro, dar și în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1.