Paksi predă armele Antrenorul ungarilor are scuzele pregătite înainte de meciul cu CFR Cluj : „Au 90% șanse. N-am avut timp”

Bognar Gyorgy (63 de ani), antrenorul formației Paksi, consideră că CFR Cluj este mare favorită în turul 1 din preliminariile Europa League.

Căpitanul Daniel Bode (38 de ani) susține că „ar semna pentru o remiză” în fața echipei lui Dan Petrescu.

CFR Cluj își începe aventura europeană în Ungaria, pe „Fehervari uti” din Paks. În urmă cu un an, Corvinul Hunedoara obținea o victorie cu 4-0 pe același stadion.

PAKSI - CFR CLUJ. Bognar Gyorgy: „Au 90% șanse împotriva noastră”

Gyorgy consideră că Paksi și-a învățat lecția după înfrângerea drastică suferită în fața celor de la Corvinul. Atunci, a reușit să reducă din diferență la retur (2-0), iar în Conference League s-a oprit în play-off, după 2-2 și 0-3 cu Mlada Boleslav.

„Nu trebuie să mergi în prima manșă cu ideea de a decide cine merge mai departe. Lecția a fost să păstrăm primul meci strâns, oricum se decide în al doilea.

CFR este mult mai bună decât Corvinul, mai ales în compartimentul ofensiv. Ei au 90-10% șanse împotriva noastră pe hârtie, dar să nu uităm că lucrurile stau așa doar pe hârtie, pe teren va fi altceva.

În afară de primul meci, a mers bine în general (n.r. - parcursul european al lui Paksi în sezonul precedent)”, a spus Gyorgy, potrivit nemzetisport.hu.

8,43 milioane de euro valorează lotul lui Paksi, potrivit Transfermarkt. CFR Cluj este cotată la 29,15 milioane de euro.

Bognar Gyorgy: „Nu am avut suficient timp pentru a pregăti meciul”

Tehnicianul a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă înainte de meciul cu CFR Cluj. Susține că accidentările și transferurile i-au dat planurile peste cap.

„Pregătirea a fost scurtă până acum, deoarece primele zece zile au fost dedicate construirii echipei, jucătorii au venit și au plecat, ceea ce este normal în această perioadă.

Am avut doar două săptămâni pentru a pregăti acest meci cu echipa existentă, ceea ce nu a fost suficient, timpul a fost foarte scurt. Nu din cauza jucătorilor noi, ci din cauza problemelor care au apărut.

Osváth are hernie, a fost operat, am decis să revină la normal cât mai curând posibil. Ádám Martin are și el o problemă la genunchi, nici el nu se poate pregăti, marți a făcut un al doilea control, nu știm încă rezultatul”

Avem un lot de 15-16 jucători pe care ne putem baza pentru meciul de joi. Nu avem un joc cu miză în picioare, suntem în aceeași situație ca anul trecut pe vremea asta”, a mai spus Gyorgy.

Daniel Bode: „Aș semna pentru un egal”

Daniel Bode, căpitanul lui Paksi, s-ar mulțumi cu un rezultat de egalitate în manșa tur a „dublei” cu CFR Cluj.

În sezonul 2016/17, când juca pentru Ferencvaros, atacantul a obținut acest rezultat împotriva celor de la Partizani Tirana, însă formația din Ungaria a ratat calificarea la loviturile de departajare.

„Aș semna pentru un egal ca cel din primul meci de atunci, 1-1. În acest moment simt că suntem slăbiți, nu suntem pregătiți, dar am încredere în coechipierii mei, sper ca joi fiecare să-și arate partea mai bună.

Am început sezonul anul trecut cu aceeași idee că acesta va fi ultimul, sunt motivat. Anul trecut am rămas așa până la capăt și sper că acum va fi la fel”, a afirmat Bode.

