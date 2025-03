„RUȘINE!” Florin Talpan, interviu exploziv pentru GOLAZO.ro. Acuză Ministerul Apărării că e mână-n mână cu Gigi Becali: „De aia nu m-au pus comandant!”

Florin Talpan este extrem de nemulțumit că MApN nu l-a numit pe el comandantul Clubului Sportiv Steaua.

Într-un interviu pentru GOLAZO.ro, juristul acuză frontal că intenția Ministerului Apărării Naționale e să-l scape pe Gigi Becali de plata unui prejudiciu de 37 de milioane de euro.

Talpan spune că are soluția prin care roș-albaștrii să poată promova în prima ligă și că e în legătură cu oameni de afaceri tentați să investească la Steaua. Dar că nimic nu se poate face dacă el nu va fi comandantul clubului.

La începutul acestei săptămâni, Ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvar, a numit un nou comandant al Clubului Armatei Steaua: colonelul Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu.

Juristul Florin Talpan, cel care i-a luat marca Steaua lui Gigi Becali, anunțase public că își dorește această funcție. Iar acum e un car de nervi și de frustrare.

Talpan acuză că se urmărește înlăturarea sa de la Clubul Armatei, că i s-a tăiat sporul de excelență și că e ținta unei conspirații care are o miză financiară uriașă.

De tirada colonelului Talpan nu au scăpat nici fostul președinte, Klaus Iohannis, sau generalul Zisu, fostul rival al lui Becali arestat recent.

Florin Talpan: „Talpan nu a fost învins niciodată!”

Bună ziua! S-a mai vindecat rana creată de faptul că n-ați fost ales drept comandant al clubului CSA Steaua?

Domnule, hai să lămurim situația. Domnul Bachide (n.r. secretar de stat în MApN) a numit comandantul clubului după ce i-a adunat pe cei câțiva ofițeri care nu sunt vocali, pe care i-a adus acum trei zile aici. Păi, nu se poate așa ceva! Și presa prezintă situația eronat: „Talpan a fost învins!” Eu nu am fost învins de nimeni, niciodată! Ministrul (n.r. Angel Tîlvar) trebuia să mă numească, dar nu m-a vrut. Ce să fac? A împuternicit alt comandant, ca să spunem lucrurilor pe nume.

Am pus pe masa Ministrului Apărării Naționale un dosar. Există acolo și soluția de promovare a echipei în Liga 1. Ministrul Tîlvar trebuie să-mi răspundă pentru că eu nu sunt orice fel de ofițer în Armata Română. Am muncit 23 de ani în Clubul Sportiv al Armatei Steaua și mi se pare normal să primesc un răspuns! Florin Talpan

Relațiile dumneavoastră cu domnul Bachide nu sunt dintre cele mai bune.

Mi se pare inadmisibil ca Secretarul de Stat Bachide să se comporte așa cu mine, care am, totuși, 33 de ani de când sunt cadru militar activ. Mi-a luat sporul de excepție în condițiile în care eu am câștigat numele Steaua București, palmaresul și marca echipei. Sporul era pentru meritele mele, totul legal. Dacă la procesele câștigate apare numele meu, Florin Talpan Costel, păi, domnule Bachide, dă-mi sporul legal! Apreciați-mi munca pe care o fac. Mi-a luat mie sporul și l-a dat unora care nu au rezultatele mele!

Sporul tăiat, despre care care vorbiți, vă deranjează mai mult ca principiu sau și din punct de vedere material?

Auziți, vă spun sincer: mă deranjează și ca princpiu, dar și ca bani. Pentru că e inadmisibil ca un ofițer al Armatei Române cu 33 de ani de experiență, cu două misiuni în teatrele de operație, cu rezultate, cu toate cursurile la zi, să nu ia ... De ce să nu merit? Comandantul propune o listă cu sporuri, iar domnul Bachide își permite să le taie. El face ce vrea el, dar nu mă cunoaște. Pentru că nu a avut niciodată curiozitatea să vină la club. Eu cred că nu-l interesează CSA Steaua, pentru că altfel zicea: „Cine știe cel mai bine activitatea de acolo? Hai să vorbesc cu Talpan ăsta”.

Florin Talpan: „Ei vor ca Becali să nu mai plătească prejudiciul”

Credeți că CSA va vedea vreodată cele 37 de milioane de euro, prejudiciul stabilit de evaluator pentru cei 10 ani de folosire a numelui, siglei, mărcii, palmaresului Stelei de către clubul deținut de George Becali?

Este dosar pe rol, iar instanța a decis că el trebuie să plătească acești bani (n.r. nu există o decizie definitivă, procesul a fost suspendat în 2018, până la lămurirea speței palmaresului). El a solicitat să plătească un prejudiciu întins pe doar trei ani. Numai că s-a hotărât, de judecător, ca perioada să fie de zece ani.

Și?

Eu cred că prin demersurile pe care le fac domnul Bachide și conducerea Ministerului Apărării Naționale, de a nu mă numi Comandant al CSA Steaua, vor să mă determine să plec, pentru ca Gigi Becali să nu mai plătească acest prejudiciu. E inadmisibil! Domnule Bachide, de ce-mi pui bețe în roate? Păi, a fost el în Afghanistan, a fost el în alte misiuni? De când își permite să se ia de un ofițer care are 33 de ani de carieră?

Ce argumente aveți pentru aceste acuzații?

Păi, atâta timp cât eu am fost contactat de oameni care vor să vină și să sponsorizeze acea echipă de fotbal... dar au și oamenii aceia o condiție, da? Mi-au spus că trebuie să fiu și eu într-o funcție acolo, pentru că au încredere în mine. Dar eu am făcut acest raport pentru a fi numit comandant al Clubului Sportiv Steaua pentru că, în primul rând, cunosc foarte bine viața, activitatea clubului. De 23 de ani chiar știu ce se petrece aici. Chiar înainte să mă sunați dumneavoastră am vorbit cu un fost mare handbalist, Nicolae Munteanu. Încercăm să găsim soluții pentru acea secție. Și, în al doilea rând, mă mai recomandă rezultatele activității mele, procesele câștigate.

Cred că dacă nu eram eu aici, clubul acesta era într-un anonimat total. Ne luau și marca și ce mai aveam?! Florin Talpan

Fotomontaj GOLAZO.ro

Cum credeți că se va rezolva, totuși, cazul prejudiciului?

Se trage de timp, iar Gigi Becali e foarte vocal. Ba că vrea să candideze la funcția de președinte al României, ba că nu știu ce. Păi, ce să caute el acolo? Acum e deputat. Păi, domnule Becali, ai avut condamnare penală. Cum ești în Comisia Juridică a Parlamentului? Sunt atâtea lucruri ciudate care se petrec... De exemplu, șoferul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, un subofițer, a fost detașat la George Boroi (n.r. vicepreședinte COSR) ca să-l ducă cu mașina. E prejudiciu! Vreau ca noul comandant care a venit la CSA să ia măsuri. Să răspundă cei care au dat acest aviz. Din ce am văzut în presă, prejudiciul se ridică la 80.000 euro. Să dea banii înapoi.

Florin Talpan: „Ce caută politicul la MapN?”

Vorbeați de un dosar depus la Ministerul Apărării Naționale. Ce conține acesta?

Le-am prezentat un plan ca acest club să înflorească, dar dacă ei vor să rămână în anonimat, ce să fac? Nu este OK ce se întâmplă, iar eu nu mai pot accepta ca domnul Bachide să-și bată joc de mine. Chiar dacă este Secretar de Stat. Ce caută politicul să se bage aici? Eu aș fi văzut la Ministerul Apărării Naționale un Secretar de Stat care să aibă grad militar! Eu voi rămâne același om și o să-mi fac treaba în continuare.

Ați avut dispute dure și cu generalul Zisu, care are acum serioase probleme cu legea.

Am rezistat la toate atacurile, presiunile și numai eu știu cu câte sacrificii. Generalul Zisu a fost unul dintre adversarii mei și acum e anchetat de DNA. El a vrut să-l ajute pe Becali. Sunt sigur că mai există și alți generali ca el. Să nu fie lăsați să scape! Nu am să cedez, sub nicio formă, acestor presiuni

Cei din conducerea armatei care încearcă să-mi pună bețe în roate și, în felul acesta, să-l avantajeze pe George Becali pentru a nu mai plăti acel prejudiciu și să ne stopeze din a avea echipă în Liga 1 ar trebui destituiți și să răspundă în fața suporterilor! Florin Talpan

Florin Talpan: „Rușine, domnule Iohannis!”

Simțiți că CSA Steaua, dincolo de faptul că nu ați fost numit comandat, nici nu vă sprijină suficient de mult?

Hai să vă mai spun o neregulă, care e mârlănia mârlăniilor. Fac acea notificare către FRF și îi spun președintelui Burleanu că instanța s-a pronunțat și să ia măsurile care se impun împotriva FCSB-ului. "Anunțați și UEFA pentru ca palmaresul să fie menționat corect și de ei. Să nu mai apară la UEFA că FCSB are Cupa Campionilor Europeni".

Și ce credeți că se întâmplă? Face o petiție asociația Steaua LTD, a lui George Becali, în care se spune că eu mi-am depășit atribuțiunile. Eu am avut delegație că reprezint Clubul Sportiv al Armatei Steaua când am trimis notificare către FRF. Dar tot eu am fost sancționat de club pentru o plângere depusă de o asociație partizană a lui Becali. Să le fie rușine!

Vi se pare că sunteți un om incomod pentru multe persoane?

Talpan e vinovat pentru că spune lucrurilor pe nume, spune adevărul, asta e problema. Eu aș vrea ca cei din fruntea Armatei să realizeze că eu am vrut și vreau binele acestui club. M-am luptat pentru dreptate. Unii dintre colegii mei, fără rezultatele mele, primesc sporuri, au fost avansați în grad de general, au primit distincții de la Iohannis. Cât a fost președinte i-am trimis un memoriu la care nici măcar nu mi-a răspuns. Doi ani de zile am așteptat. Rușine, domnule președinte Iohannis!