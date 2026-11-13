Top weekend matches #14 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 14-15 noiembrie

Avem cinci jocuri foarte bune din Liga Națiunilor în acest weekend. Hai să le vedem!

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Începem seria recomandărilor cu partida care ne interesează cel mai mult.

Sâmbătă, de la ora 21:45, se joacă România - Polonia.

Gică Hagi e sub presiune după primele patru meciuri ale grupei. Suntem ultimii, numai înfrângeri, doar trei goluri marcate și 13 primite.

Pe Arena Națională, selecționerul nu va putea folosi patru jucători importanți: Ionuț Radu în poartă, căpitanul Stanciu și Mihăilă, toți accidentați, plus Răzvan Marin, suspendat.

Polonia nu stă nici ea prea bine, chiar dacă ne-a învins cu 6-0 la Varșovia. Locul 3, cu patru puncte, antrenorul Jan Urban riscând să fie demis. Nu-i va avea pe portarul Bulka, accidentat, și pe Bednarek, suspendat.

Continuăm cu celălalt meci al grupei noastre, Suedia - Bosnia, tot de la 21:45.

E confruntarea care poate fi decisivă pentru locul 1. Dacă învinge, Suedia se desprinde la cinci puncte, asigurându-și promovarea directă în Liga Națiunilor A.

Dacă se impune Bosnia la Solna, naționala lui Sergej Barbarez trece prima și are cea mai mare șansă să câștige grupa și să avanseze în elita Nations League.

La gazde revine după doi ani Kulusevski, refăcut în sfârșit după o gravă accidentare. La oaspeți nu mai e veteranul Dzeko, retras de la națională la 40 de ani.

Tot sâmbătă avem un duel în Liga Națiunilor A, Portugalia - Danemarca, de la ora 21:45.

Chiar și fără Cristiano Ronaldo, starul naționalei lusitane de peste două decenii, retras la 41 de ani după conflictul cu selecționerul Jorge Jesus, Portugalia s-a desprins la șase puncte în fruntea clasamentului, cu patru victorii în patru meciuri. E sigură de locul 1 și de calificarea în „sferturile” turneului.

Vitinha, motorul naționalei lusitane, a înscris un gol la 4-2 pe terenul danezilor. Foto: Imago

A câștigat în fața Danemarcei și în tur, 4-2 la Copenhaga, e favorită clară și acum, la Braga.

Scandinavii, cu 6 puncte înaintea ultimelor două jocuri, se gândesc mai mult la derbyul nordic cu Norvegia. Acela va fi decisiv pentru locul 2.

Să vedem ce propuneri interesante sunt și duminică.

Avem șocul etapei în grupa a 3-a, Spania - Anglia, de la 21:45.

Va fi o confruntare a orgoliilor la Madrid, pe „Metropolitano”. La Roja, campioana lumii, mai vrea o victorie în fața Angliei, locul 3 la Mondial, după ce a învins-o și la Londra, 3-2 pe Wembley, în prima etapă.

A fost duel încins pe Wembley, ca acest Kane vs Fabian Ruiz, dar a învins Spania la startul Ligii Națiunilor, 3-2 cu Anglia. Foto: Imago

Selecționerul De la Fuente nu va avea acum doi jucători esențiali, căpitanul Rodri și Dani Olmo, ambii accidentați.

Englezii vin în Spania fără Stones, James, Saka, accidentați, și Palmer, neconvocat de Tuchel.

Ultima recomandare, alt meci foarte așteptat, Belgia - Italia, de la ora 21:45.

„Diavolii roșii” vor să învingă încă o dată „squadra azzurra”, după ce au câștigat la startul Ligii Națiunilor, 2-0 la Roma.

Selecționerul belgienilor, Van Bommel, nu-l va avea din nou pe Courtois, portarul lui Real Madrid anunțând după Mondial că nu va juca la această ediție de Nations League. Antrenorul a primit și vestea că De Winter refuză să mai vină la lot!

Roberto Mancini nu-l va putea folosi la Bruxelles pe Gianluca Mancini, fundașul Romei, accidentat, înlocuit cu tânărul debutant Palma, de la Udinese.

Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro. Spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!

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