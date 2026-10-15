Jucătorul Craiovei, „mitraliat” A atras furia analiștilor, după remiza cu Getafe: „Cum să îl mai cheme Hagi la națională?!”

Universitatea Craiova - Getafe 1-1. Claudiu Vaișcovici (64 de ani), fost mare jucător al lui Dinamo, a criticat dur mai mulți jucători olteni după remiza din etapa #1 a fazei principale din Conference League.

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Condusă după golul marcat de Al Hamlawi, Getafe a reușit să obțină un egal în România după eurogolul lui Gudelj. Totuși, Vaișcovici nu i-a iertat pe jucătorii craioveni.

Claudiu Vaișcovici: „Cum să îl mai cheme Hagi la națională?!”

După meci, Claudiu Vaișcovici i-a luat la „țintă” pe Baiaram și Băluță, față de care a avut mai multe reproșuri.

„Când tu, Craiova, joci cu vreo 4 în minus pe teren… Doi care nu mi-au plăcut absolut deloc sunt Baiaram și Băluță. Băluță a făcut doi pași stânga, doi pași dreapta. Dădea pasă și se uita, mergea. Băi băiatule, dă pasă, du-te mai departe!

Jucător de echipă națională. Dacă Gică Hagi s-a uitat la meciul ăsta, cum să îl mai cheme la echipa națională?! Efort minim! Nu se poate!

Înainte de meci a dat interviu, «jucăm, facem, ne dăruim». Și în teren… Mă așteptam să joace altceva cei doi”, a declarat Claudiu Vaișcovici la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport 1.

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