U CRAIOVA - GETAFE 1-1. Nicușor Bancu (34 de ani), căpitanul oltenilor, consideră rezultatul unul echitabil, în ciuda ocazilor importante ratate de campioana României.

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Elevii lui Filipe Coelho au avut avantaj pe tabelă după reușita lui Al Hamlawi din minutul 59, dar spaniolii au fost salvați de execuția de excepție a lui Gudelj din finalul partidei.

U CRAIOVA - GETAFE 1-1 . Nicușor Bancu: „Dacă aveam și mai mult timp de odihnă, probabil altfel era meciul”

Căpitanul Craiovei crede că oltenii ar fi putut obține chiar o victorie, însă timpul scurt de recuperare și-a spus cuvântul.

Înaintea meciului cu Getafe, formația din Bănie a jucat duminică, la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda, scor 1-0, în Superliga.

„Un punct, este bine că am pornit cu dreptul. A fost acea torpilă, nu avea ce să facă Popică, nici noi, poate dacă ieșeam mai repede la șut. Per total, am făcut o partidă bună, și noi, și ei. Un rezultat echitabil, chiar dacă am avut niște ocazii bune în prima repriză.

Meciurile de anul trecut ne-au ajutat foarte mult, încercăm să ridicăm ștacheta de la meci la meci, în seara asta cred că am arătat acest lucru. Dacă aveam și mai mult timp de odihnă, probabil altfel era meciul.

Ușor, ușor se cunosc meciurile care sunt din ce în ce mai dese, dar, până la urmă, suntem atât de mulți în echipă și trebuie să o scoatem la capăt la fiecare meci.

Noi nu eram mulțumiți cu egalul. În această seară au jucat și ei foarte bine după ce au primit gol. Capul sus, acum vine meciul din campionat și trebuie să o luăm pas cu pas”, a declarat Bancu la Digi Sport.

Programul Universității Craiova în Conference League:

U Craiova - Getafe 1-1

22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova

Inter Club d'Escaldes - U Craiova 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

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