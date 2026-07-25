Coubiș, prezentat în Anglia Lincoln City explică de ce l-a ales pe fundaș: „O realizare excelentă!” » Când a pus ochii pe român
Andrei Coubiș foto: Sport Pictures
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Coubiș, prezentat în Anglia Lincoln City explică de ce l-a ales pe fundaș: „O realizare excelentă!” » Când a pus ochii pe român

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 14:46
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 14:46
  • Andrei Coubiș (22 de ani) a plecat de la Universitatea Cluj. Jucătorul român a fost prezentat oficial la Lincoln City, formație care evoluează în Championship, al doilea eșalon din Anglia.
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Coubiș, prezentat în Anglia: „Are calități fizice de elită și un potențial foarte ridicat”

„Mulțumim, Andrei Coubiș! FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu Lincoln City pentru transferul fundașului central Andrei Coubiș la echipa care va evolua în acest sezon în Championship”, a transmis clubul ardelean.

Jez George, directorul sportiv al lui Lincoln, consideră că fundașul se potrivește profilului căutat de club.

„Andrei are atribute fizice de elită, joacă foarte agresiv, arată calm atunci când are mingea, se potrivește perfect profilului nostru pentru această poziție și are un potențial foarte ridicat.

Andrei a avut parte de o educație excelentă la AC Milan în perioada sa de formare, a avut un impact uriaș la U Cluj din ianuarie și până la finalul sezonului trecut, iar apoi a debutat pentru naționala de seniori a României în această vară.

Este o realizare excelentă a departamentului nostru de recrutare, care l-a remarcat încă din sezonul trecut, în campionatul României, competiție încadrată în categoria a șasea în sistemul de acordare a permiselor de muncă.

Știam însă că acest lucru se va schimba dacă echipa sa se va califica în cupele europene, ceea ce s-a și întâmplat, iar el a evoluat într-un meci din preliminarii.

Din momentul în care Andrei a fost titular împotriva lui Dinamo Kiev, ne-am manifestat interesul și suntem încântați că am reușit să obținem semnătura sa înaintea unor cluburi din primele ligi ale Europei”, a declarat Jez George, conform weareimps.com.

Nu există nicio îndoială că atractivitatea Angliei și a fotbalului englez, stilul nostru de joc, atmosfera creată de suporteri acasă și în deplasare, ceea ce am realizat în sezonul trecut și modul în care dezvoltăm jucătorii au contat în decizia sa. Jez George, directorul sportiv al lui Lincoln

Coubiș a jucat în acest sezon doar în partida tur din Europa League cu Dinamo Kiev, 0-0, apoi a fost rezervă la Supercupa pierdută cu Craiova, 1-1 și 3-5, după loviturile de departajare.

La următoarele două partide nu a fost nici măcar pe bancă.

Crescut la academia lui AC Milan, Coubiș a ajuns în 2025 la Sampdoria, unde nu a reușit să se impună.

În ianuarie a fost împrumutat la U Cluj, pentru care a disputat 19 meciuri și alături de care a încheiat campionatul pe locul secund.

Ulterior, clubul ardelean l-a cumpărat definitiv de la Sampdoria pentru 125.000 de euro.

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